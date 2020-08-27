Çakmaklı maske deneyi! 6 tür maskeyi tek tek çakmak ile test etti!

TikToker Vince Limbaring Dizon, kısa süre önce çeşitli maskelerin etkinliğini gösteren çok basit bir video yayınlandı. Video birçok kişinin ilgisini çekti ve kısa zamanda viral oldu. İşte Vince'in maske deneyi yaptığı ilginç video...

6 tür maskenin koruyuculuğunu test etti! Video kısa zamanda viral oldu

Dünyanın birçok yerinde maske takmak zorunlu. Salgın başladığından beri bilim insanları ve normal insanlar, maskelerin etkili olup olmadığını ve ne kadar etkili olduklarını anlamak umuduyla testler yapıyor.

Vince Limbaring Dizon, (@ vihannce08 TikTok'ta) kısa süre önce çeşitli maskelerin etkinliğini gösteren çok basit bir videoyla çıktı. Videonun TikTok'ta viral hale gelmesi uzun sürmedi ve kısa süre sonra Twitter'da yerini buldu ve burada da biraz dikkat çekti. Bored Panda bir röportaj için Vince ile temasa geçti.

MASKELERİN ETKİNLİĞİNİ AÇIKLAYAN SAYISIZ VİDEO VAR ANCAK HİÇBİRİ BU KADAR BASİT DEĞİL

Stresi azaltmak ve pozitifliği yaymak için TikTok videoları çeken, Filipinler'den bir Tıbbi Teknoloji Uzmanı Vince Limbaring Dizon, kısa bir süre önce çeşitli yüz kaplamalarını ve maskeleri denediği bir video yayınladı. Bunun için bir çakmağı aldı, bir alev yaktı ve maskeden söndürülüp sönmediğini görmek için ona üfledi.

Vince videonun arkasındaki ilham kaynağını "Kendime engel olamıyorum! Gerçekten yararlı, havalı veya yenilikçi olduğunu düşündüğüm bir şey görürsem, insanları eğitmek ve farkındalık yaratmak umuduyla göstermek istiyorum " diye açıkladı. "Kendi basit merakımın videomu gören herkesi etkilediğine şaşırdım." dedi.

TİKTOKER VİNCE, BASİT BİR ALEV TESTİ YAPARAK 6 FARKLI MASKEYİ TEST ETTİ

6 farklı yüz kaplaması kullandı: bir gömlek, bir ev yapımı kumaş maske, bir cerrahi maske, iki tür N95 maskesi ve bir bakır maske. Kontrol olarak da deneyi maskesiz gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar tahmin etmiş olabileceğiniz gibi, her yüksek yüz koruma kademesiyle, kaplamanın kendisinden daha az hava atılıyordu. Bir gömleğin ve ev yapımı bir yüz örtüsünün üflenmesi hemen hemen aynı sonucu veriyor gibi görünüyor.

TEST, MASKENİN İÇİNDEN NE KADAR HAVANIN ÇIKTIĞINI BELİRLEDİ

Ancak diğer maskelerin bu açıdan daha etkili olduğu kanıtlandı. Cerrahi maske, havanın maskenin kendisinden dışarı atılması için daha fazla çaba gerektiriyordu. Alev, geçen rüzgârın kuvvetine tepki veriyor gibiydi ama sönmesi için yeterli değildi.

Maskelerin geri kalanı iki N95 ve bakır olanı daha da iyi yaptı.Vince daha hafif alevde üflerken, hiçbir şekilde tepki vermedi, yani içinden hava akımı geçmiyordu. Dolayısıyla, bu aynı zamanda kötü mikropların veya virüslerin de ona ulaşmayacağı anlamına gelir.

BİRÇOK KULLANICI TESTİ DENEDİ

Birçok Twitter kullanıcısı testi denediğini ancak Vince'inki kadar etkili olmadığını söyledi. Vince "Bence testi nasıl yaptıklarına ve kullandıkları maskenin kalitesine, nereden satın alındığına ve nasıl üretildiğine bağlı. Ama evet, hiçbir ürünün herkese uymadığını söyleyebilirim. Yine, niyetim sadece eğitmek ve farkındalık yaratmak "dedi.

Aslında hava bir dereceye kadar geçebilmelidir, çünkü çok fazla katmanı olan bir maske içinden dışarıya doğru hava akışını durdurabilir, böylece havayı herhangi bir filtreleme yapmadan yanlardan ve üstten dışarı atabilir.

VİDEO VİRAL OLDU

Video, TikTok'ta sadece bir günde 363.300'ün üzerinde beğeni ile 2.7 milyondan fazla oynamayı başardı. Ayrıca @alysnbdn kullanıcısı onu yeniden paylaştığında Twitter'da yeniden ortaya çıktı, başka bir 371.000 beğeni ve yaklaşık 200.000 retweet ile 4,1 milyon görüntüleme daha elde etti.

Vince "Çok şaşırdım, videomun viral olmasını beklemiyordum! Bunu sadece birkaç arkadaşıma göstermek istedim. Ama bunun iyi olduğu ve insanların onu sevdiği için çok minnettarım. " dedi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 27 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu ve tablet fırsatı
28 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı televizyon imkanı
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı! Atiye 2. sezon için geri sayım
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Apple, Son Günlere Damga Vuran Tartışmada Geri Adım Attı
Windows 10 ekran videosu nasıl kaydedilir? İşte Windows 10'la video kaydı
2020'de Akıllı Telefon Satışları Ne Kadar Düştü? Korona'nın Etkisi Ne Oldu?
Vivo X50 Lite Türkiye'de Tanıtıldı İşte Vivo X50 Lite Özellikleri ve Fiyatı
Microsoft, Windows 10 Tasarımını Önemli Ölçüde Yeniliyor

 

 