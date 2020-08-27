Çakmaklı maske deneyi! 6 tür maskeyi tek tek çakmak ile test etti!

TikToker Vince Limbaring Dizon, kısa süre önce çeşitli maskelerin etkinliğini gösteren çok basit bir video yayınlandı. Video birçok kişinin ilgisini çekti ve kısa zamanda viral oldu. İşte Vince'in maske deneyi yaptığı ilginç video...