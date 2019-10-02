Toshiba Memory'nın Yeni Adı Dünya Çapında Kioxia Oldu
Toshiba cephesinden, uzun zamandır beklenen isim değişikliği hakkında beklenen haber sonunda geldi!
Toshiba Memory olarak da bilinen Kioxia, faaliyetine yeni ismi altında devam ettiğini açıkladı. İsim değişikliği ilk olarak haziranda duyurulmuştu.
Firmanın yeni gri renkli logosu, bellek ürünlerinin "üstün" kalitesini yansıtmayı amaçlıyor. Firma, iletişim ve pazarlama söz konusu olduğunda "dünya için renkli bir gelecek ve yeni deneyimler yaratan belleklerini üretmekteki tutkusunu yansıtan, eğlenceli, geleceğe yönelik kültürünü anlatan" renkleri kullanacak. Tabi, bu geleceği yakalamak için geçen seneler içinde Kioxia belleklerinizi bir kenara atmamanız gerekebilir.
Yeni markayı kutlayan firma, bu kapsamda #FutureMemories (gelecek hatıraları) adlı bir projeyi başlatacak. Proje, firmanın bellek ve diğer teknolojilerini kullanarak yeni ve eşsiz deneyimler sunmayı amaçlıyor. Bunlar arasındaki TEZUKA2020 girişimi, manga sanatçısı Osamu Tezuka'nın eserlerini flaş bellek ve yapay zeka yardımıyla tekrar oluşturmayı planlıyor.
Yeni logo, şu an Kioxia'nın web sitesinde ve diğer bazı kanallarda görünüyor. Firmanın ürünleri yıl sonuna kadar Toshiba Memory markasını kullanmaya devam edecek; Kioxia adına 2020'de geçilecek.
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