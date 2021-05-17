Tost Makinesi Yapıyordu; Şimdi de Akıllı Telefon Yapacak!

Tost makinesi gibi elektrikli ev aletleriyle tanınan Japon tasarım şirketi Balmuda, büyük bir sürprize imza atarak akıllı telefon yapmayı planladığını duyurdu. Cihazın kendisiyle ilgili henüz çok fazla ayrıntı yok, ancak 5G destekli bir cep telefonu olarak Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yaptığı duyuruda Balmuda, akıllı telefon işinin giderek metalaştırılmasından bu yana, şirketin yalnızca kendisinin sunabileceği bir deneyim sağlamak istediğini belirtiyor. Ancak, gerçek üretim Balmuda'nın geleneksel çalışmalarının dışında olduğundan dolayı bu telefon için Kyocera ile ortaklık yapılacak.
Balmuda, hava temizleyicileri, nemlendiriciler, ışıklar, hoparlörler, pirinç ocakları dahil olmak üzere evler için oldukça sınırlı bir ürün yelpazesine sahip. En iyi bilinen ürünü "Balmuda The Toaster" adlı bir tost makinesi; 25.850 yen (yaklaşık 235 dolar) fiyata satılıyor ve buhar kullanıyor. Bloomberg'in beş yıl önce bildirdiğine göre Japonya'da bunlardan bir tane satın almak için üç aylık bekleme süresi bulunuyordu ve ürün tam bir kült hit haline gelmişti.
Her ne kadar 235 dolar gibi bir fiyata sahip olan tost makinesi kolaylıkla tavsiye edilecek bir ürün olmasa da, Balmuda'nın sunduğu avantajlar da göz ardı edilebilecek gibi değil. Cihazın pek çok noktasında bulunan ufak ancak etkili tasarım dokunuşları, Balmuda'nın telefonu için neler yapabileceklerinin dikkat çekici bir merak konusu olmasını sağlıyor.
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