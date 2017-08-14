Toyota'dan Dev Bir Ortaklık Daha!
Toyota, bağlantılı arabalar konusunda ne kadar ciddi olduğunu, yeni ortaklık anlaşması ile bir kez daha kanıtladı!
Toyota, Intel ile bağlantılı araçlar için bir ekosistem oluşturmak amacıyla bir araya geliyor. Firmalar, otonom araç verilerini paylaşarak, bulut sistemini taban alan haritalar ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. "Automotive Edge Computing Consortium" adını taşıyan ve ekibin içerisinde Ericsson, Japon otomotiv parça üreticisi Denso Corp ve telekom firması NTT DoCoMo da bulunuyor.
Hemen herkesin otonom araç alanına adım attığı rahatlıkla görülebiliyor ve bu alanda firmaların ortaklık kurmaları da oldukça sık görülen bir durum. Alphabet'in Waymo'su ve GM, Lyft ile ortaklık kuruyor ve Renault, Nissan ile arasını iyi tutuyor. Ayrıca Çin'in arama devi Baidu da neredeyse herkesi gözüne kestirmiş durumda. Üstelik bütün bu ortaklıklar, var olanların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Toyota, yakın bir zaman önce Mazda ile bir ortaklık kurarak ABD'de bir EV ve otonom araba tesisi inşa edeceğini de duyurmuştu.
Bütün bu bağlantılı araba testleri bol miktarda veri sunmakta ve bu veriler, zaman ilerledikçe çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek. Hatta Toyota, araçlar ve bulut arasındaki veri miktarının 2025 yılında ayda 10 exabyte'a ulaşacağını düşündüğünü söylüyor. Bu da firmanın söylediğine göre var olan miktarın 10.000 katı.
Bu yüzden bu verinin bir kısmını bir ortaklık ile bir araya getirmek oldukça mantıklı gözüküyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın