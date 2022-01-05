TP-Link, En Yeni WiFi Teknolojileriyle CES'te

Tüketici ve kurumsal ağ ürünleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden TP-Link®, en yeni ağ teknolojilerini CES Fuarı'nda tanıtıyor. 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında ABD'de yapılan fuarda TP-Link, ödüllü WiFi 6E yönlendiricisi olan Archer AXE200 Omni modeli de dahil, WiFi 6E teknolojili pek çok ürününü sergiliyor. TP-Link'in yeni teknolojili ev ağı ürünleri, Tapo serisi akıllı ev çözümleri ve kurumsal ağ ürünleri Venetian Expo 52539 nolu standda ya da TP-Link web sitesinde görülebiliyor.
TP-Link'in CES'teki standında öne çıkan ürünler arasında mekanik olarak dönebilen antenlere sahip olan Archer AXE200 Omni; WiFi 6E Mesh sistemi olan Deco XE200, Tapo'nun aralarında sensörlerin de yer aldığı en yeni akıllı ev ürünleri ve Omada SDN denetleyici tarafından yönetilebilen kurumsal 10G yönlendiriciler ve ağ anahtarları bulunuyor.
Dönen Antenli, Üç Bantlı WiFi 6E Yönlendirici
Her zaman en gelişmiş WiFi teknolojileriyle donatılmış ürünler geliştiren TP-Link, Archer AXE200 Omni model yönlendiricisiyle CES 2022 İnovasyon Onur Ödülü kazandı. Üç bantlı bir WiFi 6E yönlendirici olan ürün, 11 Gbps gibi inanılmaz WiFi hızlarına sahip ve 6 GHz bandında çalışıyor. Üzerinde yer alan bir adet 10G, bir adet 2.5 G WAN/LAN bağlantı noktalarıyla kablolu bağlantılarda da çok yüksek hızlar sunan yönlendirici, yenilikçi mekanik dönen antenlere sahip. Dönen antenler, kullanıcılara kolaylık sağlıyor. El ile anten ayarı yapmaya gerek kalmıyor; uygulama üzerinden antenler istenen yöne döndürülebiliyor. Böylece kablosuz sinyal iletimi daha verimli oluyor.
WiFi 6E Mesh Sistemi: Deco XE200
CES'te öne çıkan bir diğer TP-Link ürünü ise Deco XE200 modeli. Üç bantlı bir WiFi 6E Mesh çözümü olan ürün, hem geniş kapsama alanı, hem daha çok cihaza (200'den fazla) destek verebiliyor. Deco XE200 birimlerinin içerisinde 16 adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Ayrıca çoklu Gigabit bağlantı noktaları sayesinde eşzamanlı olarak yüksek iletim sağlanıyor. Bir adet 10 Gbps ve iki adet Gigabit bağlantı noktalarıyla kesintisiz eğlence keyfi yaşanıyor.
WiFi 6E teknolojisiyle Mesh teknolojisini birleştiren Deco XE200, AI-Driven Mesh teknolojisiyle donatılmış durumda. Bu sayede cihazlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve ortamına uygun özel bir Mesh sistemi geliştirebiliyor. Ayrıca TP-Link, Deco akıllı anten teknolojisi üzerinde çalışıyor. Daha çok ve daha akıllı anten içeren bu teknoloji sayesinde, paraziti engelleyen, hızı artıran ve WiFi kapsama alanını genişleten bir Mesh ağı elde edilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın