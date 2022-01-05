TP-Link, En Yeni WiFi Teknolojileriyle CES'te

TP-Link, bu yıl CES'te mekanik dönebilen antenli yönlendirici de dahil WiFi 6E teknolojisine sahip ürünlerini tanıtıyor. Hem kurumsal hem ev kullanımına yönelik WiFi 6E teknolojili ürünlerin yanı sıra TP-Link standında Tapo akıllı ev serisinin en yeni modelleri de görülebiliyor.

TP-Link, En Yeni WiFi Teknolojileriyle CES'te

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