TP-Link, Kurumsal Çözümler Ekibini Güçlendiriyor

Kurumsal ağ projelerinde tercih edilen marka haline gelen TP-Link, bu alandaki kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak network alanında deneyimli bir isim olan Melih Sayar da, TP-Link Türkiye ekibine katıldı.