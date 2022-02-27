Son yıllarda kurumsal ağ (network) projelerinde atılım yapan ve tercih edilen marka haline gelen TP-Link®, kurumsal çözümler ekibini güçlendiriyor. Bilişim sektöründe network alanında deneyimli bir isim olan Melih Sayar da TP-Link Türkiye ekibine katıldı. Kıdemli Satış Mühendisi olarak TP-Link Türkiye'de göreve başlayan Sayar, kurumların ihtiyaçlarını belirleyerek onlara uygun ağ projeleri geliştirme ve uygun ürünleri sunma konusunda TP-Link'in çözüm ortaklarına destek verecek.
1986 doğumlu olan Melih Sayar, Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite öğrenciliğinin son yılından başlayarak pek çok kurumsal network projesinde satış öncesi ve saha ekiplerinde görev aldı. Çalışma hayatına 2012 yılında Cemsan'da başlayan Sayar, daha sonra uzun yıllar Merit İletişim Teknolojileri A.Ş.'de çeşitli görevler aldı. 2018 yılında Neocom İletişim Teknolojileri'nde göreve başlayan Sayar, 2020 yılında Acro Teknoloji'ye geçti. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok network projesinde görev yapan Sayar, eğitimden sağlığa turizmden sanayiye farklı sektörlerde pek çok kurumun network altyapısının oluşturulması için çalışan ekipler içinde yer aldı.
TP-Link Türkiye'nin geniş, bol seçenekli kurumsal çözümleriyle her boyutta kuruma özel ağ projeleri geliştireceklerini söyleyen Sayar, "TP-Link hem ürün konusunda iddialı hem de Türkiye geneline yayılmış deneyimli bir çözüm ortağı ağına sahip. Amacımız bu çözüm ortağı ağını daha da genişletmek ve kurumlara uygun maliyetli, kolay kurulan ve sorunsuz ağ projeleri oluşturmak" diyor. TP-Link'in ürün stoğu açısından da güçlü olduğunu vurgulayan Sayar, "Kurumlara ürün temini konusunda sıkıntı yaşatmadan, vaat edilen sürede gerçekleştirilen projeler gerçekleştireceğiz" diyor.
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