TP-Link, Kurumsal Çözümler Ekibini Güçlendiriyor

Kurumsal ağ projelerinde tercih edilen marka haline gelen TP-Link, bu alandaki kadrosunu güçlendiriyor. Son olarak network alanında deneyimli bir isim olan Melih Sayar da, TP-Link Türkiye ekibine katıldı.

TP-Link, Kurumsal Çözümler Ekibini Güçlendiriyor

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