PassMark İşlemci Tablosunda İlk 10: 10 Intel CPU, 0 AMD CPU...

Intel, yayınlanan PassMark işlemci tablosunda AMD'yi adeta toprağa gömdü. İlk 10 sıranın hepsini Intel işlemciler oluşturuyor; ilk 25'te yer alan AMD işlemci sayısı ise...

  • Ercan Uğurlu
Intel, İlk 10 Sırada AMD'ye Göz Açtırmadı...

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