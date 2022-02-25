PassMark İşlemci Tablosunda İlk 10: 10 Intel CPU, 0 AMD CPU...

Intel ve şirketin fanları yayınlanan son rapordan memnun kalacaklar. Tek iş parçacıklı performansa özel PassMark tablosunda Intel'in 12'inci nesil Alder Lake-S masaüstü işlemcileri ilk 10 sırada kendine yer bulmayı başardı. Şampiyon, 4 bin 247 puanla Core i9-12900KF olurken, onu Core i9-12900 ve i9-12900K takip ediyor.
Intel, ilk 10 sırayı kapatırken, onu 11'inci sırada Apple M1 Pro izliyor. 12'inci sırada yine Intel, Core i7-12700 işlemcisi ile bulunurken onu yine Apple, M1 Max ile takip ediyor. AMD ise ilk 25 sırada yok.
#Intel now has a clean sweep on the top 10 positions for single threaded performance. But did they really need so many i5, i7, i9, T, K, F & KF minor variants with near identical performance? Is good for us, as we get to make nice charts, but very confusing for the market. pic.twitter.com/sd9Ex4Ao4F— PassMark Software (@PassMarkInc) February 22, 2022
Liste, işlemcilerin tek iş çekirdek sonuçları gözetilerek hazırlanmış. Tek çekirdek skoruyla tabloya 25'inci sıradan giren işlemci ise 16 çekirdekli Ryzen 9 5950X oluyor. 3500 puan alarak listeye bu işlemci ile giriş yapan AMD, 12 çekirdekli Ryzen 9 5900X ve 8 çekirdekli Ryzen 7 5800X ile de listede kendine yer buluyor.
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