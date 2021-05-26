TP-Link'ten Nintendo Switch ile de Uyumlu Gigabit Ağ Adaptörü

Dünyanın en büyük ağ ürünleri üreticisi olan TP-Link®, geniş ürün ailesine yeni bir üye daha ekledi. Notebook, PC, oyun konsolu gibi USB girişine sahip cihazları kablolu olarak ağa eriştirmeyi sağlayan UE305 model ağ adaptörü Türkiye'de satışa sunuldu.
Bir ucunda USB adaptörü, diğer ucunda ise Ethernet giriş yuvası olan UE305 ağ adaptörü, Ethernet girişi (RJ45) olmayan ama USB girişi bulunan tüm cihazları kablo ile ağa bağlamayı sağlıyor. UE305'i benzerlerinden ayıran en önemli özellikler ise Gigabit Ethernet ve USB 3.0 destekleri ile yüksek bağlantı sağlaması ve Nintendo Switch ile uyumlu olması.
Nintendo Switch'i yüksek hızlarda kablolu ağa bağlamayı sağlayan UE305, tak ve çalıştır özellikli ve cihazı USB 3.0 arayüzüne bağlamak yeterli oluyor. Böylece Nintendo Switch ile çok hızlı ve yüksek kalitede indirmeler yapılabiliyor, oyunların keyfi artıyor.
TP-Link'in yeni ağ adaptörü sadece Nintendo ve oyuncular için değil, yüksek hızda kablolu ağ bağlantısı isteyen ve USB girişi olan her cihaz için uygun bir çözüm. Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu olan ürün, Ethernet yuvası olmayan her cihazı doğrudan modem, yönlendirici ya da ağ anahtarına bağlayabilmeyi sağlıyor. Üstelik bu bağlantıyı yüksek hızlarda yapabiliyor. USB 3.0 ve Gigabit Ethernet desteği sayesinde büyük dosyaların aktarımı, indirmeler, çok daha hızlı oluyor. 1000 Mbps'ye kadar ağ hızı ile kesintisiz bir ağ akışı ve sürükleyici online oyunlar oynanabiliyor.
Katlanabilir tasarımı ile daha az yer kaplayan ve rahat taşınan UE305 adaptör, hafif (20 gr) ve uygun boyutlu (71 x 26 x 16.2 mm) bir ürün. Windows 10/8.1, Linux OS ve Nintendo Switch ile uyumlu olan ürün, bu işletim sistemlerinde ek bir sürücü gerektirmeden çalışıyor; Mac OS ve Windows 7/8 için ise TP-Link web sitesinden sürücü indirilmesi gerekiyor.
UE305 ağ adaptörünün tavsiye edilen satış fiyatı 27,90 USD (KDV dahil).
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