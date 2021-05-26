TP-Link'ten Nintendo Switch ile de Uyumlu Gigabit Ağ Adaptörü

TP-Link, USB girişine sahip cihazları Gigabit hızında kablo ile internet ağına bağlamayı sağlayan yeni ağ adaptörünü satışa sundu. UE305 model adlı ürün, Windows ve Linux işletim sistemleri desteğinin yanı sıra Nintendo Switch ile de uyumlu.