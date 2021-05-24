Samsung, Bu Kez de iPhone 12 Pro Max'ın Kameraları ile Dalga Geçti

Samsung, amiral gemisi telefonlarının reklamlarında Apple ile dalga geçme alışkanlığını devam ettiriyor. Samsung ABD, ülke televizyonlarında herkese en iyi kamera performansını arıyorlarsa neden iPhone 12 Pro Max yerine Galaxy S21 Ultra'yı almaları gerektiğini anlatan iki kısa TV spotu yayınladı. Kamera performansını sergilemek için de akıllıca doğru senaryolar seçtiği görülüyor.
Samsung'un yeni sloganı: Telefonu terfi etmek daha kötü bir telefon almak demek değildir.
İlk TV reklamında, S21 Ultra ve iPhone 12 Pro Max tarafından çekilmiş bir peynirli sandviçin fotoğrafları karşılaştırılıyor ve Samsung, 108MP çözünürlüğü sayesinde daha detaylı ve daha canlı bir görüntü sunuyor. Hele ikinci reklamda, Samsung'un amiral gemisinin, iPhone 12'yi nasıl ezip geçtiği iyice belli oluyor. Samsung'un amiral gemisi 100x yakınlaştırma ile çektiği Ay fotoğrafında mükemmel bir görüntü sunarken iPhone başarısız oluyor.
Reklamları aşağıdaki bağlantılara tıklayarak izleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın