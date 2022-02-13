TP-Link Ürünleri A101.com.tr'de!

Kablosuz ağ pazarında öncü rol oynayan TP-Link, ürünlerinin alınabileceği satış noktalarını sürekli çeşitlendiriyor. Türkiye genelinde 10 binin üzerinde bilgisayar bayisinin yanı sıra teknoloji mağazaları, online satış kanalları, hızlı teslimat konusunda uzman markalar ve daha birçok farklı noktada TP-Link ürünleri yer alıyor. Bu satış noktalarına son olarak A101.com.tr de eklendi.
Özellikle Kovid salgınıyla birlikte online alışverişin arttığını vurgulayan TP-Link Perakende Kanal Satış Müdürü Mert Çataloğlu, bu nedenle TP-Link'in ürünlerinin alınabileceği online kanalların sayısını sürekli artırdıklarını belirtiyor. Türkiye geneline yayılmış çok sayıda marketiyle A101'i, geniş bir tüketici kitlesinin tercih ettiğini ifade eden Çataloğlu, A101.com.tr'nin de ürün çeşidinin sürekli arttığını vurguluyor. "TP-Link olarak artık A101.com.tr'de ürünlerimizi satışa sunduk. Hem de bir evde ihtiyaç olan farklı ağ ürün gruplarının her birinden modelimiz A101.com.tr'de yer alıyor. Modem, yönlendirici (router), powerline adaptör ve Deco Mesh sistemleri A101.com.tr'den alınabiliyor" diyen Çataloğlu, kullanıcıların TP-Link ürünlerine kolay ve hızlı olarak ulaşmasını hedeflediklerini söylüyor.
A101.com.tr'de ilk aşamada evlerdeki WiFi sorunlarını kolayca çözmeyi sağlayan Mesh sistemi olan Deco E4 modeli (2 ve 3 birimli paketler), AC destekli güçlü modem olan Archer VR300, bir fiyat/performans ürünü olan TL-WR840N yönlendirici ve evlerdeki elektrik hattını aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline getirmeyi sağlayan TL-WPA7517 powerline adaptör kiti satın alınabiliyor. Ürün ve model çeşidinin zaman içinde daha da artması hedefleniyor.
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