TP-Link'in Yeni Açık Mekan Anteni CPE710 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

TP-Link, yeni dış mekan anteni olan CPE710'u satışa sundu. Uzun mesafelerde, yüksek hızda WiFi sinyallerini iletebilmek için tasarlanan yeni anten, uygun maliyete sahip ve kolay monte ediliyor. İşte TP-Link CPE710 özellikleri ve fiyatı.