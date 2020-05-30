TP-Link'ten Yüksek Hızlı USB Adaptör Geldi! İşte Özellikleri!

TP-Link, ince uçlu (USB-C) USB girişe sahip cihazları USB-A girişli sistemlere bağlamayı sağlayan yeni bir adaptörü satışa sundu. UC400 model adaptör, USB 3.0 destekli ve yüksek hızda veri aktarımı sağlıyor.

TP-Link'ten Yüksek Hızlı USB Adaptör Geldi!

Farklı, işlevsel ve kaliteli teknolojik aksesuarlarla tüketicileri şaşırtan TP-Link®, yine işlevsel ve kaliteli bir ürünü satışa sundu. Bir ucu USB-C, diğer ucu USB-A girişe sahip olan UC400 adaptör, farklı girişe sahip USB destekli cihazları birbirine bağlamayı sağlıyor.

Dijital kamera, akıllı telefon, USB kart okuyucu gibi ince USB girişe sahip (USB-C) cihazları hızlı ve güvenli olarak USB-A girişli, örneğin bir taşınabilir bilgisayara bağlayıp verileri aktarmak için bir adaptör gerekiyor. TP-Link UC400, bu işlevi gören bir adaptör. USB 3.0 destekli olan ürün, yüksek hızda veri alışverişi sağlıyor.

USB OTG (On-The-Go) uyumlu tüm cihazlarla uyumlu olan UC400, TP-Link'in kaliteli ürün felsefesiyle üretiliyor. Farklı işletim sistemleri desteği bulunan ürün Windows, MacOS, Chrome OS, Linux OS ve Android işletim sistemli cihazlarla evrensel uyumluluğa sahip.

Kısa kablosu sayesinde her yere kolayca taşınan UC400'ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 8 USD olarak açıklanıyor.

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