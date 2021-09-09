TP-Link'ten 10G Ağ Anahtarları Geldi!

TP-Link, hem ev hem işyerleri için uygun 10G bit bağlantı desteği sunan dört yeni ağ anahtarını (switch) satışa sundu. Bu modeller arasında 8K IPTV, online oyun uygulamalarını seven ev kullanıcıları için uygun ürünlerin yanı sıra yönetilebilen ve Omada SDN destekli kurumsal ağ anahtarları da bulunuyor.

TP-Link'ten 10G Ağ Anahtarları Geldi!

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