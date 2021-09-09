TP-Link'ten 10G Ağ Anahtarları Geldi!

Ağ pazarında hem ev hem işyerleri için geniş ürün yelpazesine sahip olan ve tüketicilere bol seçenek sunan TP-Link®, 10Gbit yüksek bağlantı desteğine sahip dört yeni ağ anahtarını (switch) satışa sundu. İkisi yönetilemeyen ve hem ev hem küçük ofisler için uygun olan modellerin diğer ikisi ise yönetilebilen ve Omada SDN desteğine sahip.
Ev ve küçük ofisler için uygun olan, yönetilemeyen iki yeni ağ anahtarından TL-SX105 modeli 5, TL-SX1008 modeli ise 8 girişe sahip. Online oyuncular, 8K IPTV gibi yüksek bağlantı isteyen ev kullanıcıları için uygun olan bu ağ anahtarları, yönetilmeleri gerekmediğinden küçük ve orta ölçekli işletmelerin de tercih edeceği modeller. 10G sunucu, 10G NAS, oyun bilgisayarı, işistasyonu gibi cihazları yüksek hızda ağa dahil etmeyi sağlayan bu ağ anahtarları, tüm cihazlar için en ideal performansı akıllı bir şekilde ayarlayabiliyor. Oyunseverler için rakipsiz hız ve düşük gecikme sunan ürünler, QoS ile oyun trafiğini önceliklendirme olanağı sunuyor.
Wi-Fi 6 destekli yönlendiriciye sahip kullanıcıların özellikle tercih edebileceği bu ağ anahtarları, Wi-Fi 6'nın gücü ve bant genişliğinden tam olarak yararlanmayı sağlıyor. Fansız tasarıma sahip olan modeller, bu sayede sessiz çalışıyorlar ve hem ev hem iş ortamları için uygunlar. Dayanıklı metal kasası olan ürünler, masaüstünde kullanılabildikleri gibi istenirse duvara da monte edilebiliyorlar. Isıyı yayan tasarımları sayesinde aşırı ısınma sorunu oluşturmuyorlar.
Tak ve çalıştır özellikli bu iki yeni ağ anahtarı, bir teknisyene ihtiyaç gerektirmeden kurulup çalışır hale geliyorlar. Mevcut Gigabit Ethernet ağ altyapılarına doğrudan bağlanabilecek şekilde tasarlanmış olan ürünler standart Cat5e Ethernet kablolarıyla beş kat daha yüksek hızları garanti ediyorlar. Cat6a ya da daha yüksek hızlı kablolarla 100 metreye kadar 10G bağlantı sağlıyorlar.
Omada SDN destekli, yönetilebilen 10G ağ anahtarları
TP-Link, 10G destekli, yönetilebilen iki yeni ağ anahtarını da satışa sundu. TL-SX3008F modeli 8 girişe, TL-SX3016F modeli ise 16 girişe sahip. Her boyuttaki kurumsal kullanıcılar için ideal, yüksek bağlantı desteği sunan bu ağ anahtarları, TP-Link'in yüzde 100 bulut destekli Omada SDN yönetim yazılımı ile de uyumlu ve Omada SDN ağlarına kolaylıkla dahil edilebiliyorlar. Ayrıca bu yazılım cihazların yönetimini de kolaylaştırıyor. Sadece ağ anahtarları değil, Omada SDN ağına dahil tüm TP-Link ağ ürünleri her yerden, her zaman, bulut üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Bu da işletmelere esneklik ve kullanım maliyeti açısından avantaj sağlıyor.
Kolay kurulup yönetilebilen bu yeni ağ anahtarları aynı zamanda güçlü güvenlik özelliklerine de sahip. Entegre IP-Mac-Port Binding, ACL, Port Security, 802.1X kimlik doğrulama gibi sistemlerle ağı ve verileri güvende tutmayı sağlıyorlar.
İşletmeler, kampusler, ISP'ler için güvenilir ve verimli bir ağ oluşturmayı sağlayan TL-SX3008F ve TL-SX3016F ağ anahtarları L2 ve L2+ özelliklerini destekliyor. Kurumsal düzeyde QoS, IGNP Snooping vb desteğiyle yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve sağlam bir ağ oluşturmak için ideal olan yeni ağ anahtarları yıldırım hızında 10G ile tam fiber anahtarı olarak görev yapıyorlar.
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