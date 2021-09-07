Microsoft Edge Firefox'u Yine Geçti; Tepede ise Değişen Bir Şey Yok...

Microsoft, uzunca bir süredir Edge internet tarayıcısının tutunabilmesi için çalışıyor. Bunun için Edge reklamlarını hemen her platformda sıklaştıran, tüketicilerin Edge'i kullanması için elinden tüm geleni ortaya koyan ABD'li şirket, Ağustos ayında da bunu tüm pastadan yüzde 0.02'lik bir pay kazanmasıyla başarmış gibi görünüyor.
Evet, yüzde 0.022'lik pay artımı küçük gibi görünebilir, fakat önemli olan nokta, Edge'in Firefox'un önünde kalmaya devam ediyor olması. Edge, bir önceki ay ilk kez Firefox'u geçmiş ve üçüncü sıraya yükselmişti. Startcounter'ın Ağustos 2021 tarihi için düzenlediği son küresel web tarayıcısı pazar payı rakamlarına göre, Microsoft Edge, son ayı da Firefox'un önünde kapattı.
Geçtiğimiz sene ağustos ayında Firefox'un pazar payı yüzde 4.09 iken, Edge'in payı ise yüzde 2.3 ile sınırlıydı. Bugün geldiğimiz noktada ise Firefox yüzde 3.55'e gerilerken, Edge ise pazar payını yüzde 3.57'ye kadar artırmış durumda. Bu da istikrarlı bir büyüme anlamı taşıyor. Ayrıca bu süreçte yine Edge'in önünde olan Samsung Internet'in 2'linin gerisine düştüğünü görüyoruz. Son rakamlarda Samsung Internet web tarayıcısı da yüzde 3.06'lık bir pay alabilmiş.
Elbette bu 2'linin üzerinde arada epey fark bulunduran 2 büyük rakip var: Biri Safari, diğeri ise Chrome. Safari, şu an yüzde 18.75 ile küresel pazarda en çok kullanılan 2'inci web tarayıcısı olurken, ilk sırada ise yüzde 64.94 ile Google Chrome yer alıyor.
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