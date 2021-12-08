TP-Link'ten Bluetooth 5.0 Destekli Yeni Adaptör

TP-Link, Bluetooth 5.0 destekli yeni USB adaptörünü satışa sundu. Bilgisayarları Bluetooth 5.0 teknolojisine taşıyan UB500 model adaptör, daha hızlı bağlantı ve daha geniş kapsama alanı sağlıyor.

TP-Link'ten Bluetooth 5.0 Destekli Yeni Adaptör

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