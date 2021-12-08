TP-Link'ten Bluetooth 5.0 Destekli Yeni Adaptör

TP-Link, PC ve taşınabilir bilgisayarları Bluetooth 5.0 teknolojisine taşımayı sağlayan yeni adaptörünü satışa sundu. UB500 model adaptör, küçük boyutuyla bilgisayar üzerinde az yer kaplıyor ve taşınması son derece kolay.
PC ve taşınabilir bilgisayarların daha güçlü ve hızlı bir Bluetooth bağlantısına kavuşmasını sağlayan UB500, Bluetooth 5.0 destekli ama geriye dönük olarak daha eski Bluetooth teknolojileriyle de uyumlu. Windows işletim sistemi kullanan her bilgisayara USB üzerinden bağlanarak kullanılan ürün, Bluetooth 4.0'a göre hem daha hızlı bağlantı sağlıyor, hem de kapsama alanını daha genişletiyor. Bu sayede UB500 takılı olan bir bilgisayar ev ya da ofisin daha uzak noktasında yer alan Bluetooth cihazlara bağlanabiliyor. Kullanıcılar böylece örneğin evde müzik keyfi yaşarken mesafe konusunda endişe duymuyor.
Bluetooth özelliği olmayan PC ya da taşınabilirleri Bluetooth teknolojisine taşıyan UB500, aynı zamanda daha eski Bluetooth teknolojisine sahip bilgisayarlarda da kullanılabilir ve bilgisayar Bluetooth 5.0'a terfi etmiş olur. Güçlü bir kablosuz bağlantı ile aynı anda yedi Bluetooth cihaza kadar destek verebilen ürün ile iki kat hızlı veri aktarımı yapılabiliyor.
Nano boyutuyla bilgisayarda çok az yer kaplayan UB500, güvenilir yüksek performansla rahat taşınabilirliği bir araya getiren bir çözüm. UB500 takılı olan bir notebook'u,rahatlıkla her yere taşımak mümkün. Cihaz üzerinde o denli az yer kaplıyor.
Windows 10 / 8.1 / 7 işletim sistemleriyle uyumlu olan ürün, 119 TL (KDV dahil) fiyatla satışa sunuldu.
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