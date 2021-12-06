Xiaomi 12, Tasarım Detaylarıyla Birlikte İnternette Göründü!

Xiaomi'nin çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Xiaomi 12 olarak isimlendirilen ve Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç sağlaması beklenen yeni amirali, tasarım hatlarıyla da internete sızdı.
Xiaomi 12'nin de şu sıralar pek çok yeni akıllı telefonda gördüğümüz gibi "cyclops" benzeri bir kamera bloğuyla gelmesi bekleniyor. Telefonun arkasında çoklu kamera kurulumu yer alacakken, bunlardan biri diğerlerine nazaran daha büyük bir lense sahip olacak.
Çinli sosyal medya platformu Weibo tarafından sızdırılan fotoğrafa göre, telefonun arkasında biri büyük olmak üzere 4 kamera yer alacak. Bunlardan tasarımıyla daha büyük görünen ana kameranın 50 MP ya da 108 MP sensöre sahip olması bekleniyor.
Öte yandan bir başka sızıntı da Digital Chat Station tarafından geliyor. Buna göre ise, Xiaomi 12'de de Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Ultra'da olduğu gibi 3'lü kamera kurulumu bulunacak. Artık bekleyip göreceğiz. Xiaomi 12'nin tanıtımının ise çok kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor. Muhtemelen telefonu bu ay içinde piyasada göreceğiz.
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