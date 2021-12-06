Xiaomi 12, Tasarım Detaylarıyla Birlikte İnternette Göründü!

Xiaomi 12, ilginç tasarım hatlarıyla birlikte internete sızdı. Görünüşe göre "cyclops benzeri" bir telefon daha yolda...

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi 12 Tasarım Detaylarıyla Sızdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Facebook Messenger'dan Yeni Hizmet: Split Payments ile Faturaları Bölmek!
Avrupa İnovasyon Konseyi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ay'ın Uzak Kısmındaki "Gizemli Ev" Bilim İnsanlarını Şaşırttı!
Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Austral
Uzayı da Birbirine Katmak Üzereyiz: Uzaydaki Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor!

 

 