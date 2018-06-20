Tron, BitTorrent'i Satın Aldı!
BitTorrent, kripto para platformu Tron tarafından, iddialara göre 140 milyon dolar karşılığında satın alındı!
Merkezden yoksun teknolojilerin dünyasının başında gelen firmalardan BitTorrent, blok zinciri odaklı firma Tron'a satıldı.
Justin Sun'ın liderliğindeki Tron, eğlenceye yönelik, blok zinciri teknolojisinden faydalanan, merkezi olmayan bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Firmanın planları eğlence sektörünün de ötesini, gerçek anlamada merkeziyetten kurtulmuş bir interneti hayal ediyor. Bu yüzden firmanın eğlence sektörüne adım atmış olan BitTorrent'i satın alması, doğru bir hamle gibi görünüyor. BitTorrent'in bağımsız sanatçılara ve müzisyenlere çalışmalarını yaymakta yardım ettiği biliniyor.
Satışla ilgili ilk raporlar, herhangi bir fiyattan bahsetmiyor. Ancak TechCrunch'a göre firma, 140 milyon dolara satılmış olabilir. Tron veya BitTorrent, BitTorrent teknolojisinin geleceğine yönelik planlarla ilgili herhangi bir açıklamayı henüz yapmadılar. TechCrunch'ın iddiasına göre satın almanın amacı, Tron'un teknolojisini hırsızlık iddialarından korunması ve kripto para birimleri için bir madencilik platformu oluşturmak.
Zeynel A. Öztürk
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