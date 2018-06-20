Tron, BitTorrent'i Satın Aldı!

BitTorrent, kripto para platformu Tron tarafından, iddialara göre 140 milyon dolar karşılığında satın alındı!

Tron, BitTorrent'i Satın Aldı!

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