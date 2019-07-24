Trump, "Hızla Karar Verme" Sözü Verdi
Amerikan firmalarının ABD hükümetine yaptığı baskı, sonuç verdi gibi görünüyor!
ABD Başkanı Donald Trump, birkaç büyük teknoloji firmasına Huawei lisanslarına ilişkin "hızlı karar verme" sözü verdi.
Huawei, ABD'de cihaz ve iletişim ekipmanı üretmekten birkaç sene için men edilmiş durumda. Çinli firmanın Android güncellemelerine olan erişimi de kapatıldığından, yeni telefonları için durum oldukça karışık.
Huawei kendi işletim sistemini geliştirse de, Google Maps ve Google Play Store gibi hizmetlerin eksikliği, özellikle Batı piyasasında avantajı kaybetmesine neden olabilir. Buna karşılık olarak telefonlardaki modem gibi bileşenleri geliştirmek, oldukça maliyetli bir iş. Bu nedenle Amerikan teknoloji firmaları, ABD hükümetinden bazı kararlarını gözden geçirmesini istiyor.
Hükümet üzerindeki bu baskı, sonunda işe yaramış görünüyor. ABD, bazı üreticilerin, ulusal güvenlik sorununa yol açmadığı sürece, Huawei ile çalışabileceğini doğrulamış bulunuyor. Hangi ürün kategorilerinin güvenli sayıldığı ise şu anda bilinmiyor. Bu noktada ilk karar halen geçerli olduğundan, görüşmeler başarısız olursa, ABD firmaları için Huawei bileşenlerini kullanmak yine yasak kalabilir.
Beyaz Saray, Broadcom, Cisco, Google, Intel, Micron, Qualcomm ve Western Digital'in üst düzey yöneticilerinin hepsinin "hızlandırılmış kararlar" almak için Trump ile bir toplantıya katıldığını doğruluyor.
ABD'ye göre Huawei'nin ağ ekipmanları, ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyor. Huawei, casusluk iddialarını şimdiye dek hep yalanlarken, ABD'den kendi iddialarını destekleyecek bir kanıt henüz gelmedi. Elbette bu noktada Huawei'nin "tehdit oluşturması" endişesi, sadece bir endişe olduğundan durumun kanıtla ilgisi olmayabilir.
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