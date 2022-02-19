Trump'ın Sosyal Ağı Truth Social, Kısıtlı Sayıda Kullanıcı İçin Açıldı!

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kurmayı planladığı sosyal medya platformunun bu ayın sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Ama bunun öncesinde Trump, hizmete girmeden önce yüzlerce kişiye test edebilmeleri için platformu açtı. Reuters'in haberine göre, Truth Social adındaki sosyal medya platformunu yaklaşık 500 kişi şu anda kullanıyor.
Twitter, Facebook ve YouTube dahil olmak üzere sosyal medya siteleri, 6 Ocak'taki Capitol baskınının ardından açıklamalarının daha fazla şiddeti körükleyeceği endişeleri nedeniyle Trump'ı, 2021'de platformlarından çıkarmıştı. Eski başkan, internetteki varlığını korumak için kendi sosyal ağını kurmaya karar vermişti ve şu anda son adımlarını atıyor gibi görünüyor...
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