Trump'ın Sosyal Ağı Truth Social, Kısıtlı Sayıda Kullanıcı İçin Açıldı!

Donald Trump'ın Twitter ve YouTube gibi sosyal ağlardan atılması sonrası kurmaya başladığı kendi sosyal ağı Truth Social, kısıtlı sayıda kullanıcı için de olsa yayına başladı!

Donald Trump'ın sosyal ağı Truth Social açıldı!

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