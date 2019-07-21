Trump'ın Tweet'lerine "Torpil" mi Yapılıyor?
Twitter, her ne kadar kurallarını ihlal eden tweet'leri etiketleyeceğini söylese de, konu Donald Trump olduğunda işler biraz karışıyor!
- Levent Öztürk
Twitter, kurallarını ihlal eden politik isimlerin tweetlerini uyarı etiketi ile etiketleyeceğini söylemişti ancak sosyal ağın bu konuda halen kafasının karışık olduğu ortada; en azından ABD Başkanı Donald Trump konusunda...
Twitter, Trump'ın genel olarak ırkçı kabul edilen tweetlerinden hiçbirini etiketlemiş değil. ABD başkanı, kararlarını eleştiren Demokrat (Kadın) Kongre Üyelerine – Alexandria Ocasio-Cortez ve Rashida Tlaib gibi – kendi "yozlaşmış ve yeteneksiz" ana vatanlarına geri dönmelerini önermişti. Pek zarif olmadığı söylenebilecek bu açıklama, tahmin edebileceğiniz gibi, beyaz olmayan politikacıların "gerçek" Amerikalılar olmadığını ima ediyordu.
Aslen, tweetlerin hedef aldığı düşünülen dört temsilciden (Ocasio-Cortez, Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley) sadece biri Amerika doğumlu değil. Omar, Somali'den ABD'ye 1992 yılında henüz çocukken göç etmiş ve 2000 yılında vatandaşlık almıştı.
Twitter bu tweetlerin genel politikasına uygun olduğunu söylüyor ve etiketlenmeyeceğini belirtiyor. Ancak bu durum, ilerleyen zamanlarda Twitter'ın takip etmesi gerekecek olan ince çizgiyi gösteriyor. Bu etiketleme sistemi ile firma, bir politikacının tweetini etiketlediği anda kendisini ön yargı ve taraf suçlamalarına açmış oluyor.
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