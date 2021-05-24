TSMC, 1 Nanometre'lik Yongaların Üretiminde Çığır Açtığını İddia Ediyor

Son yıllarda yarı iletken üretiminde silikon kullanımının sınırlarına yaklaşılmasıyla, yonga üreticileri yoğun olarak üretim süreçlerini kısaltmaya devam etmelerini sağlayacak ve daha dar alanlara daha fazla transistör sığdırmayı sağlayacak yeni çözüm arayışları içinde.
Geçtiğimiz günlerde böylesi bir çözüm IBM'den gelmiş ve 2 nanometrelik nanosheet teknolojisine ilişkin bir duyuruda bulunmuştu. "Dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini" geliştiren IBM'e bu alanda rakip ise gecikmedi. TSMC, 1 nanometre ile IBM'e cevap verdi. Tayvan Ulusal Üniversitesi ve MIT (Massachusetts Institute of Technology) ortaklığında 1 nm işlemci için ilk adımı attığını duyuran TSMC, işlemci düğümünde 2 nanometre çıtasını bir adım öteye taşıma niyetinde. Ancak henüz bu teknolojinin seri üretime geçmesi için gerekli altyapı bulunmuyor. TSMC, şu an 1 nm'ye nasıl geçeceğini keşfetmiş ve seri üretime geçilmesi için gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlamış durumda.
Öte yandan TSMC'de şu an gündemi 3 nanometre işlemci teknolojisi oluşturuyor. TSMC, 2022 yılının 2'inci çeyreğinde 3 nanometre mimarisinde işlemci üreten fabrikasını açmayı planlıyor. 1 nm ise için daha yol var gibi görünüyor.
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