Samsung, Olimpiyatlara Özel Galaxy S21 Modelini Resmi Olarak Duyurdu

Samsung ve Japon cep telefonu operatörü NTT Docomo, yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı kutlamak için özel bir Galaxy S21 modelini duyurdu. Tokyo Olimpiyatları'na özel Galaxy S21 şimdiden ön siparişe sunuldu.
Yeni Galaxy S21 5G Olimpiyat sürümü, standart Galaxy S21 5G modeline dayanıyor ve 6.2 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED ekrana sahip. Telefonda 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM yer alırken, işlemci olarak da Snapdragon 888 kullanılmış.
Sınırlı sayıda üretilen cihazın altın renli bir kamera alanı ile metal çerçeveli koyu mavi renkli tek modeli bulunuyor.
Tokyo Olimpiyat Oyunları, geçtiğimiz sene COVID-19 sebebiyle 2021 yazına ertelenmişti. 23 Temmuz tarihinde başlaması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları bu sene gerçekleşir mi bilinmez, ancak şimdiden telefonu hazır.
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