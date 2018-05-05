TSMC, Wafer-on-Wafer Teknolojisini Tanıttı!
Son zamanların yükselen işlemci üreticisi TSMC, GPU'ların geleceğini etkileyebilecek Wafer-on-Wafer teknolojisini ortaya çıkardı!
TSMC, uzun adıyla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, işlemci üretiminde kısa bir süre içinde önemli bir isim haline geldi. TSMC, son zamanlarda araştırma ve küçük birimlere yatırım alanında Intel'i dahi geçti. TSMC'nin 7nm'lik yongalarını üretmeye hazırken Intel'in 10nm'de hala zorlandığını biliyoruz.
TSMC, Santa Clara'daki yıllık Teknoloji Sempozyumu'nda yeni Wafer-on-Wafer ("WoW") teknolojisini tanıttı. Grafik performansı için önemli olabilecek olan bu teknoloji, DRAM performansının dikey istifleme yoluyla artırılmasına benziyor. Teknoloji, katmanları üst üste diziyor. Katmanlar arasındaki yanal mesafe kısa olduğundan, daha yüksek alan yoğunluğuna olanak tanıyor.
Grafik üreticileri, teknoloji yeterli olgunluğa ulaştığında iki tam donanımlı GPU'yu üst üste koyabilecek ve çift GPU'lu sistemlere göre maliyet tasarrufu sağlayabilecek, güç verimliliği yüksek, daha küçük grafik kartları üretebilecekler.
Bu arada TSMC, konferansta ultraviyole litografiyle üretilmiş yeni bir 7nm+ düğümü de tanıttı.
Zeynel A. Öztürk
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