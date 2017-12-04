Tüm iPhone X'ler Aynı Değilmiş!

Araştırmaya göre piyasada bulunan bazı iPhone X'ler, diğerlerinden biraz daha hızlıymış!

Tüm iPhone X'ler aynı değilmiş

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