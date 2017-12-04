Tüm iPhone X'ler Aynı Değilmiş!
Araştırmaya göre piyasada bulunan bazı iPhone X'ler, diğerlerinden biraz daha hızlıymış!
Apple, son bir yıldır Qualcomm'la olan bağlarını tamamen koparmak için elinden geleni yapıyor. Bu konuda açılan davalar devam ederken, iki şirketin arasındaki anlaşmazlık sonucu olarak bazı iPhone X üniteleri Qualcomm Snapdragon X16 modem çiplerine sahipken, diğerleri Intel XMM7480 çiplerine sahip.
Kablosuz indirme konusunda uzmanlaşmış olan Cellular Insights'ın yürüttüğü yeni araştırmaya göre, Qualcommm modem çipli iPhone X üniteleri, Intel modem çipli olanlara kıyasla daha hızlı bağlantı sunuyor. Bu da Apple ile Qualcomm'un ayrılığının bir sonucu.
Araştırma sonuçlarına göre Qualcomm çipleri tutarlı olarak daha iyi performans gösteriyor, ayrıca iki marka arasındaki fark zayıf sinyal durumlarında iyice fark edilir duruma geliyor. Örneğin Qualcomm çipi, 120dBm gücünde bir sinyal, Intel'e göre %67 daha hızlı indirebiliyor.
Eğer henüz iPhone X sahibi değilseniz, mümkünse A1865 modeli aldığınızdan emin olun, bu model Qualcomm'un modem çipine sahip.
Ali Ruhi Öztürk
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