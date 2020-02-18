Türk Bilim İnsanı, Organları İlk Kez Saydam Olarak Görüntüledi!

Bilim insanları, insan organlarını ilk kez tamamen saydam hale getirmeyi başardılar. Bu sayede organı parçalamadan içerisini görüp, incelemek mümkün hale geldi.
Araştırmacılar, daha önce farenin organlarını saydamlaştırmayı başarmıştı, ancak insan organları daha katı olduğundan aynı teknik insanlarda işe yaramamıştı. Takım, zaman içerisinde CHAPS adlı kimyasal karışımın işe yaradığını keşfetti. Katı organlarda küçük delikler oluşturan bu karışım, organları bir bakıma saydam hale getiriyor. Ölen bağışçıların farklı organlarına uygulanan yöntem, insan organlarını saydamlaştırmada ilk kez başarıya ulaştı.
Araştırmacılar, organların içerisini iyi bir biçimde görebilmek için Ultramicroscope Blaze adında lazerli bir mikroskop geliştirdi. Organlardaki hücreleri üç boyutlu olarak incelemek için derin öğrenme algoritmalardan faydalanan teknoloji ise SHANEL (küçük misel aracılı insan organı verimli temizleme ve etiketleme) olarak adlandırıldı. Takım, SHANEL'in yardımıyla pankreastaki beta hücre adacıklarını ve gözün hücre detaylarını haritalayabildi.
Helmholtz Zentrum München'de Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Ertürk, "SHANEL, yakın gelecekte sağlam insan organlarını haritalamak için kilit bir teknolojiye dönüşebilir. Bu, beyin gibi organların sağlık ve hastalıktaki gelişimlerini ve işlevlerini anlamamızı önemli ölçüde hızlandıracaktır," dedi.
We are very excited to share our SHANEL method making the intact human organs transparent, just published at Cell. https://t.co/XtQcaO19M7 by @shan_heather et al.— Ali Erturk (@erturklab) February 13, 2020
See short tweetorial for details: #clearing #imaging #3D #deeplearning #AI @CellCellPress pic.twitter.com/1QzDMWs4yC
Takım şu an kalp gibi organların ayrıntılı haritasını oluşturmak için çalışıyor. Bu çalışmalar, bir gün kalp nakli gibi nakillerde organların üç boyutlu olarak basılmasının yolunu açabilir. Bunun geniş ölçekte yapılması, organ ihtiyacı olan insanların bekleyişini büyük ölçüde kısaltabilir ve çok geç kalınmadan harekete geçilmesini sağlayabilir..
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