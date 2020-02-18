Türk Bilim İnsanı, Organları İlk Kez Saydam Olarak Görüntüledi!

İnsan organları ilk kez, bir Türk bilim insanı tarafından saydam hale getirildi. Böylece geleceğe yönelik önemli bir adım da atılmış oldu!

18 Şubat 2020 17:00