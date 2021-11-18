Türk Kullanıcısı Powerline Teknolojisini Sevdi

Avrupa pazarında en fazla satılan ilk iki ağ ürün grubu arasında yer alan powerline adaptörler, Türkiye'de farklı bazı nedenlerle yeteri kadar ilgi görmüyordu. Oysa bu ürünler, katlı evler dahil pek çok evdeki WiFi sinyal sorunları için en ideal çözümlerin başında yer alıyor. İster kablolu ister kablosuz bağlantı sunan powerline adaptörler, en basit tanımıyla evdeki mevcut elektrik hattını, aynı zamanda internet ağını da taşıyan bir hat haline getirmeyi sağlıyor. Bu sayede ek bir kablo çekmeden, priz olan her yere internet de taşınabiliyor. Evden taşınıldığında kablo sökmek, yeni eve tekrar kablo çekmek gibi dertler yaşanmıyor. Powerline adaptörler, her yere kolayca taşınıyor.
TP-Link® Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, powerline adaptörlerin hem kullanım rahatlığı hem de etkili çözüm sunması nedeniyle Avrupa pazarında en fazla satılan ağ ürünlerinden olduğunu belirterek, "Türkiye'de kullanıcılar bu çözümleri tanımadığından ve/veya fiyatının menzil genişleticilere oranla daha yüksek olmasından powerline ürünlerine yeteri kadar talep göstermiyordu" diyor. Türkiye'de ofis açtıkları andan itibaren kullanıcıları ağ ürünleri konusunda bilgilendirmeyi görev edindiklerini ve bu konuda sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalar da yaptıklarını belirten Dinçer, "Tüm bu çabalarımız da powerline teknolojisine yeteri kadar ilgi olmasını sağlayamamıştı" diyor.
Pandemi, powerline teknolojisine ilgiyi artırdı
Kovid salgını nedeniyle evlerden çalışmanın ve eğitimi sürdürmenin, evlerdeki internet sorunlarını daha iyi ortaya çıkardığını söyleyen Dinçer, "Bu sorunların hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesi önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bunun sonucunda pek çok ağ ürününe talep arttı. Talebi artan ürün gruplarından biri de powerline adaptörler oldu" diyor. Pandeminin başladığı 2020 yılında powerline adaptör satış adetlerinin iki kat arttığını; 2021'de de artışın devam ederek şu anda önceki yıla göre yüzde 150 oranında olduğunu vurgulayan Dinçer, "Pandemi koşullarının böyle bir etkisi oldu. Türk kullanıcısı powerline teknolojisini tanıdı ve tercih etmeye başladı" diyor.
Bunun sonucunda TP-Link Türkiye'nin satışları içinde powerline adaptörlerin üst sıralara tırmanmaya başladığını bildiren Dinçer, "Henüz Avrupa pazarında olduğu gibi en fazla satılan ikinci ürün grubu olamasa da powerline adaptörler Türkiye'de de hızlı bir şekilde üst sıralara doğru tırmanıyor. Kullanıcılar bu ürünleri tanıdıkça, kurulumunun ve kullanımının basitliğini gördükçe ve sorun çözmede çok daha etkili olduğunu fark ettikçe çevrelerine bu ürünleri öneriyor. Powerline teknolojisinin hak ettiği ilgiyi görmeye başlaması bizleri de mutlu ediyor" diyor.
"Modem, evlere interneti getirmeyi sağlayan araçtır; ondan tüm WiFi sorunlarını çözmesi beklenmemeli" diyen Dinçer, çok sayıda cihazın, evin her yerinden internete eriştiği günümüz evlerinde, daha sağlıklı, güçlü ve güvenli bir ağ oluşturmak için farklı ağ ürünleri kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın