Türk Kullanıcısı Powerline Teknolojisini Sevdi

Evlerdeki WiFi sorunları için etkili çözümlerin başında yer alan powerline adaptörler, sonunda Türk kullanıcılar tarafından da keşfedildi! Geçen yıl iki kat artan powerline adaptör satışlarında, bu yıl da yüzde 150 oranında artış yaşanıyor.