Türk Telekom'un açıkladığı 2020 data kullanımı verilerinde Şırnak sürprizi

Türk Telekom 2020 yılı data kullanım verilerini açıkladı. Evden çalışma ve uzaktan eğitim data kullanımını ciddi oranda arttırdı.

Türk Telekom'un açıkladığı 2020 data kullanımı verilerinde Şırnak sürprizi

Türk Telekom 2020 data kullanımı verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artarak 186,57 GB oldu.

Türkiye genelinde Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için abone başı aylık ortalama data kullanımı 129,63 GB idi. Bu değer 2020 yılında 186,57 GB'a ulaştı. Aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB'dan yüzde 55 artışla 14,38 GB'a yükseldi.

Abone Başına Aylık Ortalama En Çok Data Tüketimi Şırnak'ta

Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il 257,44 GB ile Şırnak oldu.

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller şu şekilde;

  • İstanbul (yüzde 49),
  • Malatya (yüzde 49),
  • Manisa (yüzde 49),
  • Muğla (yüzde 49)
  • Adıyaman (yüzde 48)

Evden Çalışma ve Uzaktan Eğitim Data Kullanımını Arttırdı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, geçen yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçların, Türkiye'nin data kullanımını ciddi oranda artırdığını belirtti.

Önal "Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık. Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olmanın verdiği sorumluluk ile her koşulda ülkemizin iletişim ihtiyaçlarını en hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

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