Türk Yazılım Şirketi Next4biz 10 Yılda 13 Kat Büyüdü

Dijital kırılımı Covid-19 pandemisiyle derinden yaşayan dünya, dijital tüketici ve müşteri kavramlarını daha belirgin hale getiriyor. İş dünyası bir yandan karlılığını korumaya çalışırken, dönüşümü tetikleyen bu dijital hıza da ayak uydurmaya çalışıyor. Kurumsal organizasyonlarda iş yönetim süreçlerinin, satış süreçlerinin, satış sonrası hizmetlerin, müşteri yönetim ve şikayet sistemlerinin uçtan uca dijitalleşmesi artık bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Ancak bu dönüşümlerin günü kurtaran yalın çözümlerden öte, esnek ve geleceğe hızla entegre olan kurumsal yazılımlarla sağlanması önem taşıyor.
Türk mühendislerin geliştirdiği "Yeni Nesil CRM ve BPM" yazılımıyla dünya devlerini sollamak istiyor
Finans, sigorta, e-ticaret, telekom, enerji, perakende, otomotiv, havayolları, lojistik, imalat, kamu yönetimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 400'ü aşkın lider kurumda, 150.000'den fazla çalışan tarafından kullanılan Next4biz, 2022'de vites büyüterek dijital dönüşüme öncülük etmeye ve dünyada da büyümeye devam edecek. No-code kurumsal çözümlerin mimarı olan Next4biz; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CSM) ve Pazarlama ve Satış Yönetimi (CRM) alanında geliştirdiği SaaS yazılım ürünleriyle 10 yılda 13 kat büyüdü. Şirket, 2022'de de büyüme ivmesini sürdürerek global markalaşma stratejisi kapsamında yurt dışı ofislerine yatırım yapmayı sürdürecek.
"Dünya ölçeğindeki ilk 10 yazılım şirketi arasında gururla yer alacağız!"
"İki temel sloganımız var: No-code no cry! ve Less IT Dependency"" diyen Next4biz Kurucu Ortağı Tamer Gülce şunları ifade ediyor: "Next4biz olarak, yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz no code CRM ve BPM yazılımlarımızı iş dünyasıyla buluşturduk. Nitekim inovatif ürünlerimiz bugün dijital dönüşümü derinden hisseden ve bu dönüşümü yönetmek isteyen 400'ü aşkın öncü kurum tarafından tercih ediliyor. Geliştirdiğimiz yeni nesil CRM başta olmak üzere BPM ve CRM yazılımlarımızı organizasyonlarının kalbine yerleştiren tüm şirketler, geçmişte kullandıkları çözümlere göre çok daha verimli bir deneyim yaşadıklarını ve ürünün esnekliği sayesinde IT bağımlılıklarının azalmasından duydukları mutluluğu net biçimde ifade ediyorlar. Next4biz olarak iş dünyasından aldığımız cesaretle Türk yazılım sektörü için yeni bir hedef belirledik. 10 yıl içinde, dünya ölçeğindeki ilk 50 yazılım ürünü arasında Türk mühendislik gücüyle geliştirilmiş en az 5 ürün yer alacak. Ve biz Next4biz olarak dünya ölçeğindeki ilk 10 yazılım şirketi arasında gururla yer alacağız. Çünkü Next4biz hem bir CRM hem bir BPM ürünü. CRM ve BPM ürünlerinin bilinen kalıplarının dışında, hem Türkiye'de hem de dünyada bu alandaki paradigmayı kökünden sarsan bir ürün. Ürünümüzün esneklik gücüyle hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok."
Next4biz CRM'e göre müşteri canlı bir varlık olduğu kadar dijital bir varlık
Next4biz CRM, geleneksel CRM yazılımlarından farklı olarak işe müşteri bilgilerinin tekilleştirilmesi ve konsolidasyonu ile başlıyor. Müşteri bilgilerini tekilleştirme kurumlar için büyük bir sorun. Kurumlar müşteri bilgilerini ERP'lerde, mağazacılık veya e-ticaret uygulamalarında veya farklı uygulama ve sistemlerde saklıyor. Bu durum günün sonunda şirketlerin müşteriyi doğru anlama olasılıklarını düşürüyor. Next4biz, tüm bu sistemlerdeki müşteri bilgisini tekilleştirerek birleştiriyor. Bu veriler şirketlerin müşterilerini daha yakından tanımalarını ve anlamalarını sağlayarak müşterilerine özel hizmet ve kampanya sunmalarını sağlıyor. Tekilleştirme ve konsolidasyon sayesinde, kurumlar uygulamadan uygulamaya geçmeden, tüm müşteri bilgilerini tek ekranda yönetebiliyor. Günümüzde müşterinin dijital bir varlık olarak da değerlendirilmesinin kritik olduğunu belirten Tamer Gülce, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Pazarlamada meşhur bir örnek vardır neredeyse herkes bilir. Erkeklerin alışveriş deneyimlerine bakarak, pazar günleri bebek bezlerinin yanına bira koyma ile ilgili. Yeni nesil Next4biz CRM'in geleneksel CRM'lerden temel farkı işte burada çıkıyor. Çünkü pazar günleri alışverişe çıkan babalar, yine bebek bezi alıyorlar ama artık onlar online dünyada tıklayan, sayfa sayfa gezen, dijital olarak iz bırakan canlılar. İşte Next4biz CRM'in en önemli farkı burada çıkıyor. Müşterinin dijital davranışları da müşteri verisi. Segmentasyonda, hatta scorecard oluşturmada geleneksel verilerin yanı sıra dijital ayak izlerini de kullanabiliyor."
Pazarlama ve satış ekipleri koordineli çalışabiliyor
Next4biz, geleneksel CRM'lerle yaşanmış deneyimleri doğru analiz ederek pazarlama ve satış alanlarındaki paradigmayı da önemli ölçüde değiştiriyor. Next4biz'in all-in-one olarak sunduğu yeni nesil CRM'de müşteri yönetimi, kampanya yönetimi ve görev yönetimi modülleri de CRM'in içinde yer alıyor. Böylece pazarlama ve satış ekiplerinin koordine çalışmasını sağlanıyor. Next4biz CRM'de yer alan satış yönetimi ve fırsat yönetimi modülleri ise B2B ve B2C fark etmeksizin her iş modelinde, e-posta ile pazarlama-satış faaliyetlerini yönetme ya da spreadsheetlerle müşteriye ilişkin tahminlerde bulunma devrini kapatıyor.
Esnek ve Uçtan Uca Dijital Müşteri Hizmetleri
Next4biz'in iş akışları ve formları her kategori için ayrı ayrı özelleştirilebiliyor. Böylece şikayetin çözümünde görev alacak birim, tedarikçi ya da paydaşa görevleri otomatik atayabiliyor, onlara süreler verip gecikmeleri yönetmenizi sağlıyor. Böylece şirketler şikayeti tek bir platformdan yönetiyor müşteri de süreci takip edebiliyor bu sayede süreç uçtan uca raporlanabilir bir yapıya dönüşüyor. Şirketler, Next4biz'in self servis müşteri hizmetleri özelliğini internet sayfasına, müşteri portalına, online şubeye, mobil uygulamaya ya da e-ticaret sitesine rahatlıkla taşıyabiliyor. Bildirimleri tek kanaldan yönetilebilir hale getiren Next4Biz CSM sayesinde, müşteri şikayetin durumunu sormak için çağrı merkezini ararken agent cevap vermeden Next4biz müşteriyi tanıyor ve tüm kanallardaki geçmişini agentın önüne getirerek müşteriye hızlı ve etkin yanıt vermesini sağlıyor.
Sürdürülebilir dijitalleşmenin en somut uygulama alanı Next4biz BPM
Next4biz'in kurumsal süreç yönetimi çözümü Next4biz BPM ile sürdürülebilir ve kesintisiz dijitalleşme mümkün. Kurumlar Next4biz BPM sayesinde iş akışlarını ve iş akışlarının ihtiyaç duyacağı veri yapılarını, arayüz puanlarını, iş kurallarını, yetkileri ve servis seviyelerini sürükleyip bırakarak, kod yazmadan tasarlayabiliyor ve bu tasarımları birer uygulamaya dönüştürebiliyor. Next4biz BPM sadece bir iş akış uygulaması ya da sadece mevcut ve istenen süreçlerin çizilebileceği modelleme araçlarından farklı olarak iş süreçlerini dijitalleştirebilen, IT bağımlılığını azaltarak tasarlanan süreçleri bir uygulamaya dönüştüren ve böylece kurumlara çeviklik kazandıran ve rekabet avantajı yaratan bir platform olarak öne çıkıyor.
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