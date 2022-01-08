Türk Yazılım Şirketi Next4biz 10 Yılda 13 Kat Büyüdü

Dijital kırılımı Covid-19 pandemisiyle derinden yaşayan dünya, dijital tüketici ve müşteri kavramlarını daha belirgin hale getiriyor. İş dünyası bir yandan karlılığını korumaya çalışırken, dönüşümü tetikleyen bu dijital hıza da ayak uydurmaya çalışıyor.