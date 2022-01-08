Türk Yazılım Şirketi Next4biz 10 Yılda 13 Kat Büyüdü

Dijital kırılımı Covid-19 pandemisiyle derinden yaşayan dünya, dijital tüketici ve müşteri kavramlarını daha belirgin hale getiriyor. İş dünyası bir yandan karlılığını korumaya çalışırken, dönüşümü tetikleyen bu dijital hıza da ayak uydurmaya çalışıyor.

Next4biz 10 Yılda 13 Kat Büyüdü

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