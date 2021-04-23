Turkcell Geleceğin Siber Güvenlik Uzmanlarını Yetiştiriyor

Turkcell, dijitalleşmeyle birlikte artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığı siber güvenlik eğitim programını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Cyber Camp 2021'e, GNÇYTNK'e başvuran ve siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler katılıyor.

Turkcell Geleceğin Siber Uzmanlarını Yetiştiriyor

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Turkcell Geleceğin Siber Güvenlik Uzmanlarını Yetiştiriyor

 

 