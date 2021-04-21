Özel YouTube Uygulaması YouTube Kids Nihayet Türkiye'de: YouTube Kids Nedir

YouTube'un çocuklara özel uygulaması olan ve ebeveynlere çocuklarının izlediği içeriklerle ilgili kontrol imkanı sağlayan uygulaması YouTube Kids, nihayet Türkiye'de de yayınlandı. YouTube Kids uygulaması, aslında 2015 yılının başlarında yayınlanmış bir uygulama. Ancak Türkiye'de de kullanıma sunulması için 6 yılın üzerinde bir zamanın geçmesi gerekti.
YouTube Kids uygulaması, bugünden itibaren hem Android için Google Play üzerinden, hem de iOS için Apple App Store üzerinden indirilebiliyor.
YouTube Kids Nedir?
YouTube Kids, en temel tanımıyla, YouTube'un çocuklar için geliştirdiği özel uygulaması. YouTube Kids ile ebeveynler, çocuklarının sadece belirlenen videoları izlemelerini sağlayabiliyor; YouTube'da geçirilen zamanı kısıtlayabiliyor. YouTube Kids'in arayüzü de standart YouTube'dan oldukça farklı ve çocuklara yönelik olarak tasarlanmış.
YouTube Kids uygulamasını Google Play Store'dan indirmek için buraya, Apple App Store'dan indirmek için buraya tıklamanız yeterli...
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