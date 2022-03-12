Türkiye'de Robot Ve Simülatör Tasarlayıp Dünyaya İhraç Ediyor

İleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren DOF Robotics, simülasyon ve oyunlarında kendi yazılımlarını kullanan dünyadaki sayılı firmalar arasında yer alıyor.

Türkiye'den Dünyaya Robot İhraç Ediyor

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