James Webb Uzay Teleskobu, "Güneş Sisteminin Mezarlığını" İnceleyecek

James Webb Uzay Teleskobu, "güneş sisteminin mezarlığını" inceleyerek cüce gezegen Plüton ve Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu komşuları hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak.

  • Levent Öztürk
Webb "güneş sisteminin mezarlığını" inceleyecek

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