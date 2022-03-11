James Webb Uzay Teleskobu, "Güneş Sisteminin Mezarlığını" İnceleyecek

Plüton artık bir gezegen olarak görülmüyor olabilir; ancak bu cüce gezegen ve Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu komşuları bir kez daha ilgi odağı olmak üzere.
James Webb Uzay Teleskobu'nun bu yılki ilk görevlerinden biri, güneş sistemimizin Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki bir bölgesi olan Kuiper Kuşağı'ndaki Plüton'u ve diğer binlerce gök cismini incelemek için hazırlanan bir program olacak. Kuiper Kuşağı nesneleri veya trans-Neptün nesneleri olarak bilinen bu cisimler, renk, şekil, boyut, gruplaşma (kümeler, çiftler gibi), jeolojik ve atmosferik aktivite açısından dikkate değer bir çeşitlilik gösteriyor. NASA'nın Yeni Ufuklar (New Horizons) görevi de dahil olmak üzere birçok uzay aracı bu cisimlerin yanından uçmuş olsa bile, yalnızca kısa bir süre gözlemleyebildiler. Webb'in hassas kızılötesi kameraları ile bilim insanları, nesneleri daha uzun bir süre boyunca inceleyebilecek.
Güneş sistemi gözlemleri konusunda uzmanlaşan bilim insanı Heidi Hammel yaptığı açıklamada "Webb'i kullanarak, Kuiper Kuşağı'ndaki bu farklı popülasyonların nasıl oluştuğuna dair bazı ipuçları yakalayabilecek ve yüzey kimyası hakkında bilgi alabileceğiz" diyor.
Ayrıca bilim insanları güneş sisteminin oluşum yılları hakkında bilgi edinmek için verileri analiz etmeyi umuyorlar. Cornell Üniversitesi'nde astronom ve Webb'de disiplinlerarası bilim insanı Jonathan Lunine, "Bunlar güneş sistemi oluşumunun mezarlığında bulunan nesneler" diyor. Nesnelerin muhtemelen milyarlarca yıldır var olduğunu ve milyarlarca daha dayanabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Webb ayrıca yörüngeleri güneşe daha yakın olacak şekilde değiştirilmiş, Jüpiter ve Neptün arasında bir yere yerleşmiş eski Kuiper Kuşağı nesneleri olan ve centaurlar olarak bilinen nesneler üzerinde de çalışacak. Bu nesnelere bir örnek olarak Neptün'ün uydusu Triton gösterilebilir. Hammel, "Neptün'ün ayı olmasına rağmen, geçmişinde bir zamanlar Neptün'e çok yaklaşan bir Kuiper Kuşağı nesnesi olduğunu ve Neptün'ün yörüngesinde yakalandığını gösteren kanıtlarımız var" dedi.
James Webb Uzay Teleskobu Aralık 2021'de fırlatıldı ve bu yaz tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.
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