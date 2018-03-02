Türkiye'nin Yerli Kripto Parası NeXpara Tanıtıldı

Türkiye'nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart'ta halka arz edilecek. 80 Milyon vatandaş için 80 Milyon NeXpara geliyor!

Türkiye'nin yerli kripto parası NeXpara tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Keşke daha önce böyle bir çalışma yapılsaydı ama çok da geç kalmış sayılmayız.Halkımız bu milli kripto parayı destekleyecektir.Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

madencilik yoksa neye göre artacak neye göre azalacak

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