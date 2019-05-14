TV Devleri Bazı Dizileri Gözden Çıkardı!
Dünyanın en büyük TV kanalları, yeni sezonda devam edecek veya iptal edilecek dizi serilerini bir bir açıkladı. İşte o listeler...
- Barış Terun
ABD ve Kanada temelli televizyon kanalları, televizyon dünyasının en çok izlenen içeriklerini sunuyor. Bu kanallar arasında ABC, CBS, FOX, NBC ve The CW gibi birbirinden çarpıcı isimler bulunuyor.
Söz konusu kanallar, yeni sezonda iptal edilen ve yeni sezonlarıyla karşımıza çıkacak yapımları bir bir duyurdu. Listede birkaç dizi haricinde, bizi şaşırtan TV yapımları yer almıyor.
Şimdi kanal kanal söz konusu dizileri paylaşalım:
ABC-İptal edilen/son sezonu açıklanan diziler:
For The People
Speechless
Splitting Up Together
The Fix
The Kids Are Alright
Whiskey Cavalier
ABC-Yeni sezonu onaylanan diziler:
A Million Little Things
American Housewife
black-ish
Bless This Mess
Dancing With The Stars
Fresh Off The Boat
Grey's Anatomy
How to Get Away With Murder
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Modern Family
Schooled
Single Parents
Station 19
The Bachelor
The Conners
The Goldbergs
The Good Doctor
The Rookie
CBS-İptal edilen veya finali açıklanan diziler:
Elementary
Fam
Happy Together
Life In Pieces
Murphy Brown
Salvation
CBS-Yeni sezonu onaylanan diziler:
Blue Bloods
Bull
Criminal Minds
FBI
God Friended Me
Hawaii Five-0
MacGyver
Madam Secretary
Magnum P.I.
Man With A Plan
Mom
NCIS
NCIS: Los Angeles
NCIS: New Orleans
SEAL Team
S.W.A.T.
The Neighborhood
Young Sheldon
Fox-İptal edilen veya finali açıklanan diziler:
Lethal Weapon
Love Connection
Proven Innocent
Rel
Star
The Cool Kids
The Gifted
The Passage
Fox-Yeni sezonu onaylanan diziler:
9-1-1
Bob's Burgers
Empire
Family Guy
Last Man Standing
The Masked Singer
The Orville
The Resident
The Simpsons
NBC/İptal edilen veya final sezonu açıklanan diziler:
I Feel Bad
Marlon
Midnight, Texas
Reverie
Trial & Error
NBC-Yeni sezonu onaylanan diziler:
Blindspot
Brooklyn Nine-Nine
Chicago Fire
Chicago Med
Chicago P.D.
Ellen's Game of Games
Good Girls
Law & Order: SVU
Manifest
New Amsterdam
Superstore
The Blacklist
The Good Place
This Is US
Will & Grace
The CW-İptal edilen veya final sezonuna giren diziler:
Crazy Ex-Girlfriend
Jane The Virgin
iZombie
The CW-Yeni sezon onayı alınan diziler:
The 100
All American
Arrow
Black Lightning
Burden of Truth
Charmed
DC's Legends of Tomorrow
Dynasty
In the Dark
Legacies
Riverdale
Roswell, New Mexico
Supergirl
The Flash
Supernatural(Planlanmış son sezon)
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