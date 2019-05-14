TV Devleri Bazı Dizileri Gözden Çıkardı!

Dünyanın en büyük TV kanalları, yeni sezonda devam edecek veya iptal edilecek dizi serilerini bir bir açıkladı. İşte o listeler...

  • Barış Terun
TV Stüdyoları Bazı Dizileri Gözden Çıkardı!

ABD ve Kanada temelli televizyon kanalları, televizyon dünyasının en çok izlenen içeriklerini sunuyor. Bu kanallar arasında ABC, CBS, FOX, NBC ve The CW gibi birbirinden çarpıcı isimler bulunuyor. 

Söz konusu kanallar, yeni sezonda iptal edilen ve yeni sezonlarıyla karşımıza çıkacak yapımları bir bir duyurdu. Listede birkaç dizi haricinde, bizi şaşırtan TV yapımları yer almıyor.

Şimdi kanal kanal söz konusu dizileri paylaşalım:

ABC-İptal edilen/son sezonu açıklanan diziler:

For The People

Speechless

Splitting Up Together

The Fix

The Kids Are Alright

Whiskey Cavalier

ABC-Yeni sezonu onaylanan diziler:

A Million Little Things

American Housewife

black-ish

Bless This Mess

Dancing With The Stars

Fresh Off The Boat

Grey's Anatomy

How to Get Away With Murder

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Modern Family

Schooled

Single Parents

Station 19

The Bachelor

The Conners

The Goldbergs

The Good Doctor

The Rookie

CBS-İptal edilen veya finali açıklanan diziler:

Elementary

Fam

Happy Together

Life In Pieces

Murphy Brown

Salvation

CBS-Yeni sezonu onaylanan diziler:

Blue Bloods

Bull

Criminal Minds

FBI

God Friended Me

Hawaii Five-0

MacGyver

Madam Secretary

Magnum P.I.

Man With A Plan

Mom

NCIS

NCIS: Los Angeles

NCIS: New Orleans

SEAL Team

S.W.A.T.

The Neighborhood

Young Sheldon

Fox-İptal edilen veya finali açıklanan diziler:

Lethal Weapon

Love Connection

Proven Innocent

Rel

Star

The Cool Kids

The Gifted

The Passage

Fox-Yeni sezonu onaylanan diziler:

9-1-1

Bob's Burgers

Empire

Family Guy

Last Man Standing

The Masked Singer

The Orville

The Resident

The Simpsons

NBC/İptal edilen veya final sezonu açıklanan diziler:

I Feel Bad

Marlon

Midnight, Texas

Reverie

Trial & Error

NBC-Yeni sezonu onaylanan diziler:

Blindspot

Brooklyn Nine-Nine

Chicago Fire

Chicago Med

Chicago P.D.

Ellen's Game of Games

Good Girls

Law & Order: SVU

Manifest

New Amsterdam

Superstore

The Blacklist

The Good Place

This Is US

Will & Grace

The CW-İptal edilen veya final sezonuna giren diziler:

Crazy Ex-Girlfriend

Jane The Virgin

iZombie

The CW-Yeni sezon onayı alınan diziler:

The 100

All American

Arrow

Black Lightning

Burden of Truth

Charmed

DC's Legends of Tomorrow

Dynasty

In the Dark

Legacies

Riverdale

Roswell, New Mexico

Supergirl

The Flash 

Supernatural(Planlanmış son sezon)

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