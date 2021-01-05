TV Pazarına Sürpriz Bir Dev Daha Girdi; Kendi TV'lerini Yaptığını Duyurdu

Amazon, AmazonBasics şemsiyesi altında Hindistan'da kendi Smart TV serisini tanıttı. AmazonBasics, Amazon'un aksesuar, ev aletleri ve elektronik ürünleri satan özel markası. 2009 yılında kurulan marka o zamandan beri katlanarak büyüyor.
Amazon'un yeni Akıllı TV'leri ile Hindistan pazarına girişi sessiz oldu. Şu anda 50 inç ve 55 inç olmak üzere iki boyutta TV sunuluyor. Her iki TV de, kullanıcıların Amazon Prime ve Netflix gibi uygulamalara erişmesine olanak tanıyan Amazon'un Fire akış hizmetini destekliyor. AmazonBasics TV'ler, 1,95 GHz Dört çekirdekli bir işlemci taşıyor ve 60 Hz'de 4K, Dolby Vision, HDR 10, HLG ve Alexa'yı destekliyor. İşletim sistemi olarak Fire OS 7 kullanılıyor, ancak yakın zamanda Fire Sticks'e yüklenen yeni Fire OS kullanıcı arayüzüne sahip değiller.
Her iki TV'de üç HDMI 2.0 ve bir USB 3.0, bir USB 2.0 ve bir IR bağlantı noktası bulunuyor. Amazon, ses için Dolby Atmos'u destekleyen 20W'lık bir hoparlör kullanıyor.
Televizyonlar şimdilik sadece Hindistan'da satılıyor. Avrupa ya da ABD'ye gelip gelmeyecekleri ise henüz belli değil.
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