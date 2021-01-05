TV Pazarına Sürpriz Bir Dev Daha Girdi; Kendi TV'lerini Yaptığını Duyurdu

Alışveriş sitesi ve Prime Video ile ülkemizde de faaliyet gösteren internet devi Amazon, şimdi de kendi akıllı televizyonlarını ürettiğini duyurdu. İşte tanıtılan 2 yeni Amazon TV ve özellikleri.