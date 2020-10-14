TV Satışları, 2020'nin Üçüncü Çeyreğinde Tarihin En Üst Seviyelerinde

Televizyon satışları, Covid-19 pandemisinin de etkisiyle tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bundan en çok faydalanansa, hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde Samsung ve LG gibi dev TV firmaları oldu...