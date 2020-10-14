TV Satışları, 2020'nin Üçüncü Çeyreğinde Tarihin En Üst Seviyelerinde

Dünyanın içerisinde bulunduğu evde çalışma ve oturma devrinde TV satışları, doğal olarak artıyor. Yeni verilere göre TV'lerin satışları rekor seviyelerde seyrediyor.. Önemli televizyon üreticilerinden Samsung ve LG, bundan faydalanan firmalar arasında.
Piyasa araştırma firması TrendForce'a göre televizyon satışları, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 62,05 milyon birime ulaşarak önceki çeyreğe göre yüzde 38,8'lik, önceki yıla göre yüzde 12,9'luk bir artış gösterdi. Samsung'un üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 67,1 daha çok, bir sene önceye göre yüzde 36,4 daha çok TV sevk ettiği belirtiliyor. Araştırma firmasına göre Samsung, 2020'nin üçüncü çeyreğinde tüm dünyada 14,2 milyon TV sevk etti. Samsung'u 7,9 milyon sevk ile LG ve 7,3 milyon sevkiyatla TCL izledi. Önceki çeyreğe göre en çok büyüme kaydeden firma ise yüzde 81,7 artışla LG oldu.
Kıtalara bakıldığında dünya çapında artan TV satışlarında ilk sırada, TV talebinin yüzde 20 arttığı Kuzey Amerika yer aldı. TrendForce'un yeni tahminlerine göre global TV sevk rakamları, 2020'nin dördüncü çeyreğinde daha da yüksek olabilir ve 64,53 birime ulaşabilir.
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