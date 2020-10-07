Kıvrılan OLED TV'nin Fiyatı, Beklenenden Çok Daha Yüksek Çıktı

LG'nin kullanmadığınız zaman kıvrılabilen Signature serisi yeni OLED R televizyonu, sonunda satışa sunuldu. İlk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülen cihaz ile CES 2019'da tanışmıştık.
Nikkei Asia'ya göre kıvrılabilen televizyonun fiyatı, 116.090.000 Kore Won'undan çevrildiğinde yaklaşık 100.000 dolara denk geliyor. Bu fiyat, bu senenin başlarında konuşulan 60.000 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde. Cihazın yeni bir teknoloji olması nedeniyle üretim sorunları yaşamış olabileceği, dolayısıyla pahalı olması normal karşılanabilir.
OLED ekranlar esnek olarak üretilebildiğinden, birçok ekran üreticisi farklı tasarımlarda cihazları üretmeyi deniyorlar. Samsung'un ilk katlanan telefonu Galaxy Fold firma için bir fiyaskoya dönüşmüş olsa da, bugün piyasada birçok üreticinin katlatan veya esneyen telefonu bulunuyor. Kıvrılan OLED'lerin gelecekte yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını bilmiyoruz, ancak bu fiyatla işinin bugün imkansıza yakın olduğu kesin.
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