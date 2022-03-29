Twenty Five Twenty One dizi konusu nedir? Popüler Kore dizisi kadrosu ...

Twenty Five Twenty One dizisi Netflix'in en beğenilen dizilerinden biri. 2022 Kore yapımı dizi, romantik drama dizileri kategorisinde yer alıyor.
Twenty Five Twenty One Konusu
Netflix, dizinin konusu ile ilgili şu detayları paylaşıyor: "Hayallerin ulaşılmaz göründüğü bir zamanda büyük tutkuların peşine düşen genç bir eskrimci, yaşamını yeniden kurmak isteyen çalışkan ve genç bir adamla tanışır."
Twenty-Five, Twenty-One (2022) dizisi, 1998'de Asya ekonomik krizi zamanında geçiyor. Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) 23 yaşında spor muhabiri olarak iş bulur. Burada çalışırken Na Hee Do (Kim Tae Ri) adında bir eskrim sporcusu ile tanışır. Felaketin eşiğinde olan bir toplumda Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) ve Na Hee Do (Kim Tae Ri) ilk beklenmedik karşılaşmalarını yaşarlar. Ancak ilerleyen zamanda birbirlerine zarar verirler. Sonraki yıl kaybettikleri güvenlerini yeniden kazanarak birbirlerine aşık olurlar. Dizinin ismi birbirlerine aşık oldukları yaşlarından gelir.
Twenty Five Twenty One Fragman
Oyuncu Kadrosu
Gençlik, değişim ve büyüme temalı bu neşeli dramada Kim Tae-ri ("Mr. Sunshine") ve Nam Joo-hyuk ("Start-Up") başrolerde.
- Kim Tae-ri,
- Nam Joo-hyuk,
- Kim Ji-yeon
- Bona / Go Yu Rim
- Choi Hyun Wook / Moon Ji Woong
- Lee Joo Myung / Ji Seung Wan
- Bang Eun Jung / Lee Da Seul
- Joo Bo Young / Lee Ye Ji
- Moon Woo Bin / Kang Ji Soo
- Seo Jae Hee / Shin Jae Kyung
- Kim Hye Eun / Yang Chan Mi
- Choi Min Young / Baek Yi Hyun
- Choi Myung Bin / Kim Min Chae
- So Hee Jung / Seung Wan'nın annesi
- Park Jung Pyo / Yi Jin'nin amcası
Yaratıcılar: Jung Jee-hyun, Kwon Do-eun
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