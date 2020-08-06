Twitter, Android'te Bulunan Büyük Bir Tehlike Bulduğunu Doğruladı ve Onardı

Twitter, bazı Android sürümlerinde bulunan önemli bir güvenlik açığı konusunda açıklama yaptı ve bu açığı onardığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Twitter Android'teki önemli bir açığı onardı

Twitter, yaptığı açıklama ile güvenliğine karşı ciddi bir darbe olabilecek önemli bir açığın varlığını doğruladı. Mikro-blog sitesi, Android uygulamasında saldırganlara Direkt Mesajlarınız ve diğer kişisel verilerinize kötü amaçlı bir uygulama ile erişim sağlayabilecek olan bu güvenlik sorununu kısa bir süre önce onardığını da müjdeledi.

Açık, Android'in sadece 8 ve 9 sürümlerinde olan bir güvenlik sorunu ile ilgili. Twitter, bu güvenlik açığının Android'in kişisel verileri koruyan sistem izinlerin çevresinden dolaşabildiğini ve bu verilere erişim sağlayabildiğini belirtti. 

Twitter şimdilik bu açığın kullanıldığına dair bir kanıt bulmuş değil. Ancak firma, durumun bu şekilde devam edebileceğinin garantisi olmadığını belirterek bu güncelleme ile Android uygulamasında harici uygulamaların Twitter'ın uygulama içi verilerine erişimini engellediğini söyledi.

Bunun yanı sıra etkilenmiş olabilecek kişilere uygulama içi bildirimler gönderilerek uygulamalarını en son sürüme güncellemeleri isteniyor. Son olarak Twitter, süreçlerindeki değişimleri belirleyerek gelecekte bu tür sorunların yaşanmamasına uğraşacağının da sözünü verdi. Her ne kadar bu açık hizmetin web ve iOS uygulamalarını etkilememiş olsa da, Twitter'ın web sürümü üzerinden de bir uyarı gönderildi.

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