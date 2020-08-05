Google'ın "Öldürdüğü" Hizmetlerinin Arasına Play Music de Katılıyor

YouTube Music'e geçiş başladı: Google Play Music'teki müziklerinize bu tarihten sonra ulaşamayacaksınız!

Google Play Music Bu Tarihte Kapanıyor

YouTube Music'in öne çıkmasıyla ikinci planda kalan Google Play Music, Aralık 2020'de kapatılacak.

Google'ın blog gönderisine göre Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da yaşayanlar eylülden itibaren, geriye kalan herkes ekimden itibaren hizmet üzerindeki müziklerine erişemeyecek. Google, tüm Google Play Music üyelerinin YouTube Music'e geçişi nasıl yapacaklarını ayrıntılı olarak anlatan bir eposta gönderdiğini söylüyor. Şu an için iki hizmeti de kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Google Play Music'in çalışma şekline alışanlar, hizmeti bırakmakta zorlanabilir. Bununla birlikte YouTube Music'in daha geniş müzik kitaplığı, daha iyi önerilerle yeni müzik bulmanızı kolaylaştırmak gibi birçok avantajı var.

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