Google, sırrını çalan elemanı bulup Uber'e dava açmıştı! Ceza belli oldu!

Google ile Anthony Levandowski arasındaki dava sonuçlandı. Google'ın otomobil bölümü Waymo'nun ticari sırlarını çalmaktan suçlu bulunan Anthony 18 ay hapis ve 95 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Google'ın ticari sırlarını çalan mühendise hapis cezası!

Eski Uber mühendisi Anthony Levandowski, Google'ın otomobil bölümü Waymo'nun ticari sırlarını çalmaktan suçlu bulundu. 18 ay hapis cezası alan Levandowski 95 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

179 Milyon Dolar Tazminat Ödemeye Mahkum Edilmişti

Levandowski mart ayında da Google'a 179 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Aynı zamanda Mart ayında "ticari sır hırsızlığı" nedeniyle suçlu bulunduktan sonra 30 ay hapis cezasıyla da karşı karşıya kalmıştı.

Levandowski yaptığı açıklamada, "Google'daki meslektaşlarımdan güvenlerine ihanet ettikleri için özür dilemek, ödemiş oldukları bedel için tüm ailemden özür dilemek ve yaptıklarım için cezamı ödemek istiyorum." dedi.

Şirketten Ayrıldı, Kendi Şirketini Kurdu

Google'ın otomobil bölümü Waymo'nun kurucularından olan Levandowski, 2016'nın başlarında kendi kendine sürüş yapan kamyon şirketi Otto'yu oluşturmak için şirketten ayrılmış ve birkaç çalışanı kullanmıştı. 

Kurduğu Şirketi Uber 680 Milyon Dolara Aldı

Otto, Uber tarafından Temmuz ayında 680 milyon dolar karşılığında satın alındı. İşler, bir Uber çalışanının teknik çizimler içeren bir dosyayı yanlışlıkla bir Google çalışanına göndermesiyle karıştı.

Google, Uber'e Dava Açtı

Google'dakiler, çizimlerin kendilerininkinin aynısı olduğunu fark etti. Hemen Levandowski'nin bilgisayarı inceleme altına alındı ve mühendisin ayrılmadan önce şirketten 14 bin dosyayı kişisel dizüstü bilgisayarına aktardığı tespit edildi. Üstelik Levandowski'nin bir de Google'da 'hard disk kopyalama kayıtlarını nasıl yok ederim' diye arama yaptığı belirlendi.

Uber, Levandowski'yi Kovdu

Bunun üzerine Google, Uber'e dava açtı. Uber CEO'su Travis Kalanick, mahkemede ifade vermeyi reddeden Levandowski'yi kovdu. Daha sonra Uber, Google ile anlaşma yoluna giderek 245 milyon dolar ödedi.

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