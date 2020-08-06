Google, sırrını çalan elemanı bulup Uber'e dava açmıştı! Ceza belli oldu!

Google ile Anthony Levandowski arasındaki dava sonuçlandı. Google'ın otomobil bölümü Waymo'nun ticari sırlarını çalmaktan suçlu bulunan Anthony 18 ay hapis ve 95 bin dolar para cezasına çarptırdı.