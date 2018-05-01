Twitter da Cambridge Analytica'ya Veri Sattı

Facebook'un yaptığı gibi güvenimize ihanet etmese de, Twitter'ın Cambridge Analytica'ya veri erişimi satmış olması can sıktı!

Twitter da Cambridge Analytica'ya Veri Sattı

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