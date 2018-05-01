Twitter da Cambridge Analytica'ya Veri Sattı
Facebook'un yaptığı gibi güvenimize ihanet etmese de, Twitter'ın Cambridge Analytica'ya veri erişimi satmış olması can sıktı!
Cambridge Analytica veri ihlali skandalından en çok etkilenen Facebook olabilir ancak bu, diğer sosyal medya platformlarının olayı sıyrıksız atlattığı anlamına gelmiyor. Bloomberg'e konuşan Twitter, araştırmacı Aleksandr Kogan'ın GSR şirketine açık veri sattığını doğruladı. GSR, Facebook'ta oluşturduğu quiz uygulaması ile milyonlarca kullanıcının verilerini gizlice toplaması ile biliniyor.
Twitter'a göre GSR 2015'te veri erişimi için ödeme yaptı, Twitter ise Aralık 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasından "rastgele bir numune" topladığını ve hiçbir özel kişisel bilginin bulunmadığını söylüyor. GSR ve Kogan'ın bu veri ile ne yaptığı bilinmiyor, ancak satın alınan verinin zaman aralığı hedefli ve sürekli bir kampanya yerine sadece belli bir zamana ait toplum görüşlerini incelenmiş olabilir.
İlk bakışta bu olay büyük bir gizlilik sorunu gibi görünmüyor. Tweet'ler ve Twitter profilleri kullanıcılar hakkında Facebook'a kıyasla çok daha kısıtlı bir veriye sahip, zaten GSR bu olayda çizginin dışına çıkmamış gibi görünüyor. Ancak tahminler GSR'nin Facebook'tan elde ettiği verileri Twitter verileri ile karşılaştırmış ve sağlama yapmaya çalışmış olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın