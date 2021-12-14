Twitter, Donald Trump'tan Kurtulmanın Peşinde!

Twitter, eski ABD başkanı Donald Trump'ın sosyal ağdan yasaklanması nedeniyle kendisine açtığı davayla mücadele ediyor. Bloomberg'in haberine göre Twitter, Trump'ın firmaya açtığı davanın düşürülmesini istedi.
Sosyal ağ, beğenmediği bir konuşmaya ev sahipliği yapmak zorunda olmayan özel bir şirket olduğunu ve Trump'ın hizmeti kullanmayı seçtiğinde kabul ettiği kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğini belirtiyor. Twitter, bu kurallar çerçevesinde koyduğu yasağın iptalinin, "anayasa hukukunun temel ilkelerine" karşı gelmek anlamına geleceğini savunuyor.
Trump aslında, Twitter'a, Facebook'a ve diğer sosyal ağlara geri dönmeyi planlamıyor gibi görünüyor. Kendisi ve teknoloji şirketleri tarafından susturulduğunu hisseden diğer muhafazakarları bir araya getirmek amacıyla kısa süre önce Truth Social adlı bir sosyal medya platformu kurdu. Twitter'ın itirazı kabul edilirse, Trump'ın sonunda bir zamanlar kullanmayı çok sevdiği platformdan vazgeçmekten başka seçeneği olmayacak.
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