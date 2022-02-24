Twitter'a Geç Gelen Yeni Özellik: Ayarlar İçinde Arama Yapmak...

Diğer pek çok uygulama gibi, Twitter da yıllar içinde önemli ölçüde büyüyüp gelişti ve kullanıcılara her şeyi kontrol etmelerine yardımcı olmak için yapılandırılabilecek çok sayıda ayar sundu. Belirli bir ayarı bulmak için uygulamanın "Ayarlar ve gizlilik" bölümünde manuel olarak gezinmek can sıkıcı bir deneyim olabilir, ancak artık yeni bir seçenek var.
Microsoft'un Windows 11 ile yaptığı gibi, Apple'ın macOS ile yaptığı, Google'ın Chrome ile yaptığı ve diğer geliştiricilerin kendi yazılımlarıyla yaptığı gibi, Twitter da sonunda ayarlar için bir arama seçeneği uygulamaya karar verdi.
Buradaki asıl sürpriz, bu kadar basit ve bariz bir fikrin uygulamaya gelmesinin oldukça uzun sürmüş olması. Bu değişiklik, birçok insanın karşılaştığı bir sorunu ele alıyor: Bir ayarı değiştirmek istediklerini bilmek, ancak ayarı bulmak için hangi bölüme bakacağını bilmemek...
Bu son güncelleme ile Twitter uygulamasının "Gizlilik ve ayarlar" bölümünü ziyaret ettiğinizde ekranın üst kısmında bir arama çubuğu göreceksiniz. Bu "Arama ayarları" çubuğuna bir anahtar kelime yazın ve hızlı bir dokunuşla atlayabileceğiniz eşleşen ayarların bir listesi sunulacak.
Twitter, yeni arama özelliğiyle ilgili haberleri Twitter Safety hesabından bir tweet ile paylaştı.
Tweet'e verilen tepkiler genellikle olumluydu ve bir Twitter hesabını özelleştirme, kişiselleştirme ve güvenceye alma sürecini hızlandırmaya ne kadar yardımcı olabileceği düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz.
Yeni arama işlevi aşamalı olarak Twitter uygulamasının tüm sürümlerinde kullanıma sunuluyor, bu nedenle güncellemeleri kontrol edin. Seçeneği henüz göremiyorsanız da biraz beklemeniz gerekebilir...
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