Windows'ta Sıfırlama İşlemi, Her Şeyi Beklediğiniz Gibi Sıfırlamıyor!

Araştırmacılar, Microsoft'un veri silme özelliğinin Windows'un bazı sürümlerinde amaçlandığı gibi çalışmadığını ve geride kolayca erişilebilen veriler bıraktığını iddia ediyor. Haber, bulguları hakkında bir blog yazısı yayınlayan ve Twitter'da biraz daha ayrıntılı olarak açıklayan Microsoft MVP'si Rudy Ooms tarafından doğrulandı.
Ooms'un açıkladığı üzere, Bilgisayarı Sıfırla > Her Şeyi Kaldır seçeneği, hem Windows 10 sürüm 21H2 hem de Windows 11 sürüm 21H2'de eski sistem hakkında bazı verileri sabit diskte bırakıyor.
Ooms, çoğu durumda, işletim sisteminin "silinmiş" veya "yeni başlangıç" disklerinde Windows.old adlı kullanıcı verilerini içeren bir klasör oluşturacağını söylüyor. Bunun amaçlanan bir işlem olmadığı rahatlıkla söylenebilir, çünkü bu iki seçeneğin seçilmesi "Bu, tüm kişisel ve şirket verilerini ve ayarlarını bu cihazdan kaldırır" uyarısını verir.
Daha da kötüsü, bir kullanıcı bir cihazı sildiğinde, Windows.old klasörü önceden şifrelenmiş verileri de içerir, ancak bu veriler şifrelemelerini kaybeder. Ayrıca, "Her zaman bu cihazda tut" olarak işaretlenen OneDrive dosyaları da Windows.old klasöründe kalır.
Microsoft'un şimdilik bu sorun için bir düzeltmesi bulunmuyor. Ancak Ooms, geçici bir çözüm olarak bir PowerShell Komut Dosyası oluşturduğunu söylüyor. Tüm verilerin tam ve eksiksiz bir şekilde silinmesini isteyenler önce komut dosyasını çalıştırmalı ve ardından temizlemeye devam etmeli.
Haberi aktaran Tom's Hardware, kullanıcıların silme işleminin ardından Windows.old dosyalarını silerek bu verileri manuel olarak da kaldırabileceğini söylüyor. Sonrasında, hassas verilerin bir veri kurtarma aracı tarafından kurtarılamamasını sağlamak için boş alanı silmek için bir yardımcı program kullanabilirler.
Yayın, yalnızca eski dosyalarını Windows.old'da değil, aynı zamanda uç noktada kurulu diğer depolama donanımlarında da bulamadıkları için, kullanıcıların sildikten sonra sürücü içeriğini her zaman iki kez kontrol etmeleri gerektiği de belirtiliyor...
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