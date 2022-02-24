FIFA mı PES mi Tartışmasına Yeni Bir İsim Ekleniyor: Lego Futbol...

Yıllardır sorulan PES mi FIFA mı sorusu, önümüzdeki yıl rekabete katılacak yeni bir oyuncu ile değişebilir. Görünüşe göre Lego efsanesi şimdi de futbol arenasına giriyor.
2K Games ve Lego iş birliğine gittiklerini duyurdu. Buna göre NBA ve WWE gibi önemli spor oyunlarının dağıtım şirketi 2K Games, özel bir Lego futbol oyununa odaklanacak ve yeni bir spor serisi geliştirecek. Lego spor serisinin geliştirici ekibinin Sumo Digital olacağı da açıklanırken, diğer yandan Lego ile ilgili tek fikir futbol değil; şirket, Lego'ya özel bir açık dünya araba yarışı oyunu da planlıyor.
Daha fazla detay belli değil, ancak şu an geliştirilmekte olan en az 3 Lego spor oyunu var gibi görünüyor. Şitketin Lego'ya özel futbol oyununu ise bu yıl düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası ile aynı zamana denk gelmesi bekleniyor. Heyecanla bekliyoruz...
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