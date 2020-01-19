Twitter, Hedefleme Sorunu için Özür Diledi

Twitter, neo-nazilere ve islam karşıtlarına özel reklam göstermeye izin veren hatadan dolayı özür diledi!

Twitter, Hedefleme Sorunu için Özür Diledi

Twitter, reklam verenlerin neo-nazileri, islam karşıtlarını ve diğer nefret gruplarını hedeflemesine izin vermesinden dolayı özür diledi. Firmanın reklam ilkeleri, böyle bir hedeflemeyi aslında yasaklıyor.

Perşembe günü yayınlanan raporda BBC, Twitter'ın reklam araçlarının ırkçılık gibi konularla ilgilenen kitleleri tanımlamaya izin verdiğini söyledi. BBC'nin bunu yapabilmesi, elbette Twitter'ın kullanıcılarından topladığı verilere bağlı. Reklam veren şirketler, örneğin "amatör fotoğrafçılar" veya "gençlerin ebeveynleri" gibi grupları belirtebiliyorlar. Ancak BBC'nin aynı araçları kullanarak aşırı sağ ideolojilere ilgisi olanları hedefleyebildiği anlaşılıyor.

Platformun buna izin vermemesi gerekiyor. Bunun farkında olan Twitter'dan bir yetkili, durumdan dolayı özür diledi, sorunu kabul ederek bunun bir hatadan kaynaklandığını söyledi. Twitter bu noktada gerçekten bir hata yapmış olsa da, yaşananlar mikro hedeflemenin nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda iyi bir örnek teşkil ediyor. Bu nedenle Google gibi firmaların kullanıcıları siyasi eğilimlerine veya halka açık oylama kayıtlarına göre hedeflemeye izin vermediği biliniyor.

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