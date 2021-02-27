Twitter Paralı Oluyor, Ücretli "Süper Takip" Özelliği Geliyor...

Twitter, Sanal Analist Günü etkinliğini düzenledi ve bu etkinlikte önemli duyurularda bulundu. Yeni dönemde Twitter'a gelecek en önemli yenilik Süper Takip özelliği olurken, artık özel içeriklere yalnızca ücret ödeyen aboneler erişebilecekler.
Bahsi geçen Süper Takip özelliğini Patreon ve YouTube gibi platformlardan esinlenen Twitter, böylece kullanıcıların kendi Süper Takipçi kitlesini oluşturmanın da önünü açıyor. Eğer bu özellik devreye girerse, fenomenlere yeni bir iş modeli daha sağlanmış olacak. Böylece yüksek takipçi kitlesine sahip Twitter fenomenleri, atacakları özel twitler için abonelerinden ücret talep edebilecekler. Twitter'ın Süper Takip özelliği için aylık 4.99 dolar ücret belirlediğini de söyleyelim.
Bu yeni servis ile beraber takipçiler, aylık 4.99 dolar ücret karşılığında bir kişinin veya hesabın "süper takipçisi" olabilecekler. Bu ücretin bir kısmı Twitter'a aktarılacakken, büyük bir kısmı ise hesabın sahibine ödenecek.
Süper Takip özelliğinin ne zaman devreye gireceği ve Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik belli değil. Ancak bu yeni özellik kullanıma açıldığında büyük ses getireceği kesin.
Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter
(they've started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/JlkrZNjLBo— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021
Twitter, Süper Takip özelliğine ek olarak, Facebook gruplarını andıran Topluluklar özelliğini de duyurdu. Facebook'taki Grup ve Sayfa mantığıyla çalışacak Topluluklar, kullanıcıların belirli konular için kendi topluluklarını oluşturabilmesini ve ilgi alanlarına uygun yeni topluluklara katılabilmesini amaçlıyor.
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