Xiaomi Redmi K40 Serisi Akıllı Telefonlar Resmi Olarak Tanıtıldı

Xiaomi, beklenen yeni Redmi K40 serisi amiral gemisi telefonlarını, Çin'de resmi olarak tanıttı. 3 farklı modeli içeren K40 serisinin her modelinin, açıklanan fiyatları da göz önünde bulundurulursa, piyasada oldukça rekabetçi görünecekleri kesin. Ama Çin dışına ne zaman çıkacakları konusu şu an için belirsiz.
Redmi K40
K40 serisinin ilk modeli olan Redmi K40, Snapdragon 870 yonga seti, maksimum 12GB RAM ve maksimum 256GB dahili depolama alanı ile geliyor. 6.67 inç'lik E4 AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızına ve 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip. Maksimum parlaklık 1.300 nits iken, HDR10+ desteği de dikkat çekiyor.
Telefonun kamera sistemi 3 lensten oluşuyor: 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX582), 8 megapiksel ultra geniş açı lensi ve 5 megapiksel makro lens.
4.520mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj desteği sunuyor ve böylece, 52 dakikada tam olarak şarj olabiliyor. Redmi K40, tüm bunların yanında stereo hoparlörlere ve yana yerleştirilmiş parmak izi sensörüne de sahip.
K40'ın en ucuz sürümü 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip; fiyatı 1.999 Çin Yuan'ı. Özellikler arttıkça, bu fiyat 2.699 Çin Yuan'ına kadar çıkıyor.
Redmi K40 Pro
Çıtayı Redmi K40'a göre biraz daha ileri taşıyan Redmi K40 Pro, yonga seti olarak Snapdragon 888'i kullanıyor. Bu yonga setine, seçeneğe göre 6, 8 ya da 12GB RAM eşlik ediyor. Daha da önemlisi, teefonun 5G desteği sunması.
Redmi K40 Pro'yu K40'dan ayıran diğer özelliği, arkadaki üçlü kamera sisteminde göze çarpıyor. Ana kamera, bu kez 64 megapiksel (Sony IMX686). Diğer lensler ise aynı. Telefonun diğer özellikleri de, K40'tan farklı değil.
Redmi K40 Pro'nun başlangıç fiyatı, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı için 2.799 Çin Yuan'ı ve bu fiyat, 3.299 Yuan'a kadar çıkabiliyor.
Redmi K40 Pro Plus
Neredeyse her özelliğiyle Redmi K40 Pro ile aynı olan telefon, sadece kamera sisteminde fark yaratıyor. K40 Pro Plus'ta kullanılan ana kamera bu kez 108 megapiksellik ve Samsung ISOCELL HM2 sensörü tarafından destekleniyor.
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