Twitter'dan video nasıl indirilir? Twitter'dan video indirme uygulamaları

Twitter , popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi. Sosyal paylaşım ağı Twitter'da yayınlanan videoların bilgisayar, telefon ya da tablet bilgisayara nasıl indirileceği merak ediliyor. İşte Twitter'dan video indirme işlemleri..