Twitter'dan video nasıl indirilir? Twitter'dan video indirme uygulamaları

Twitter uzun yıllar önce kurulmuş ve insanların beğenisine sunulmuş olan bir sitedir. Site, başlarda yalnızca tweet denilen kısa yazıları yazmaya odaklansa da zamanla bu tweetler görsel içeriklere dönüştü. Sitenin bulunduğu kategorinin sosyal "medya" uygulaması oluşunu göz önüne aldığımızda ise sitedeki gelişimin ismine uygun olduğunu görüyoruz.
Görsel içerikli tweetlerin oluşturulması kullanıcıların zamanla daha çok işine geldi çünkü bu sayede kişiler anlatmak istediklerini görsellerle destekleyince hem destekçileri arttı hem de takipçileri. Bu durumu gören Twitter yönetimi ise tweet görselliğini zenginleştirme kararı alarak zamanla daha güzel görseller görmemize vesile oldu ve hala da oluyor.
Bu gelişimlerin yanında kişiler, Twitter üzerinde beğendikleri görselleri, özellikle de kendi ruh hallerini yansıtan videoları indirir hale geldiler. Bu durum da zamanla Twitter video indirme programları ve uygulamalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu olaya arz talep meselesi demek doğru olabilir. Bu uygulamalar hem iOS hem Android işletim sistemli telefonlar ve tabletler için oldukça çeşitlidir.
iOS İçin Twitter Video İndirme
iOS altyapısıyla destekli cihazlar kullananlar için Twitter video indirme uygulamaları, Android cihazlardaki kadar çeşitli değildir. Bunun sebebi ise App Store servisinin uygulamaları birçok testten geçirdikten sonra kullanıma sunmasıdır. Fakat yine de favori olan birkaç uygulama var diyebiliriz.
Twitter video indirme uygulamaları için iOS sistemli cihazlardan App Store uygulamasına giriş yapın. Arama kısmında Twitter video indir" başlığını arayın. Arama sonucunda karşınıza belirli kategorilerde üst sıralarda olan uygulamalar çıkacaktır. Örneğin ilk uygulama satın alma bakımından üst sıradaysa ikinci uygulama puanlama bakımından üst sıradadır gibi. Bu esnada uygulamayı indirmeden önce dikkat etmeniz gereken kullanıcı yorumları değildir. Uygulamanın kaç kez indirildiği ve kaç yıldız aldığıdır. İnceleme yaparken yalnızca yorumlarla yetinmemeli, uygulamaların diğer istatistiklerine de bakmalısınız. Kısa bir tahlilden sonra size uygun olan uygulamayı indirip deneme yapabilirsiniz.
Android İçin Twitter Video İndirme
Android cihaz kullananlar iOS sistemli cihaz kullananlara göre daha şanslıdır diyebiliriz çünkü Google Play Store içerisinde daha fazla uygulama seçeneği bulunur. Bunun sebebi ise Google Play Store'un uygulama testlerinin iOS App Store'a göre daha az olmasıdır. Bu azlık sonucunda ise ortaya çıkarılan hemen hemen her uygulama kısa sürede Google Play Store içerisinde yerini alır. Fakat bu kısımda da iOS kullanıcıları için yaptığımız uyarılar geçerlidir. Uygulamayı indirmeden önce muhakkak ki indirme sayılarına ve puanlamaya bakılmalıdır.
İki cihaz için de en iyi uygulama diye bir şey yoktur. Sizin işinize yarayan ve sorun çıkarmadan istenilen videoyu indiren uygulamayı deneyerek bulmanız gerekir.
Uygulamayı İndirdikten Sonra Yapılacaklar
Uygulamayı indirdikten, beğendiğiniz uygulamayı bulduktan sonra Twitter kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekir. Bu kısımda giriş yapmanız güvenlik açısından problem oluşturacak nitelikte değildir bu sebeple içiniz rahat olabilir. Ardından Twitter üzerinde beğendiğiniz videoların bağlantılarını (linklerini) kopyalayın. Kopyaladığınız bağlantıyı uygulamanın ana ekranındaki bağlantı yapıştırma yerine yapıştırın. Sonrasında yükle/indir butonuna tıklayarak telefon veya tabletinize videoyu indirebilirsiniz. Ayrıca bu işlemi bilgisayarınızda da uygulayabilirsiniz.
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